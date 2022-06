Lolita Cortés consiguió algo en HOY que ahora la hace brillar en La Academia; "nadie sabe para quién trabaja"

La Academia 20 ha comenzado y con ello se han dejado ver las polémicas de arranque, la primera tuvo que ver con la quinceañera más famosa de México, Rubí Ibarra quien a juicio de Lolita Cortés no debería estar en el reality, sin embargo, el público votó para que formara parte de esta generación. De inmediato la situación ha hecho que se piense que la joven originaria de San Luis Potosí sea comparada con la polémica Jolette.

Y es que no sólo fue Cortés quien señaló sus fallos, también Arturo López Gavito que le dijo: “la voz es lo que hay que demostrar aquí y tú no la tienes, entonces si llegas a hacer algo interesante ojalá sea aquí, porque yo musicalmente no te veo una carrera, tal vez tendrías que regresar a las redes sociales haciendo otra cosa".

Lolita Cortés de Hoy a La Academia 20 años

La figura de Lolita Cortés ha estado presente los últimos meses en la televisión luego de una larga ausencia, y es que la bailarina y cantante fue la denominada "jueza de hierro" en el reality "Las Estrellas Bailan en Hoy", mismo que se desarrolla en la emisión del programa que produce Andrea Rodríguez.

De acuerdo con lo publicado por el especialista en espectáculos Álex Kaffie, en su columna "Sin Lisonja" de este 16 de junio, la sobrina de José Alfredo Jiménez tuvo un "intercambio" con la producción de Hoy, mismo que consistía en arreglarle la dentadura y que luciera una hermosa sonrisa, no obstante, prefirió irse con la competencia, situación que le molesta a Rodríguez.

Lolita Cortés en La Academia 20 años. Foto IG @laacademiatv