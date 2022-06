Antes muerta que trabajar con Gustavo Adolfo Infante

Me entero que Atala Sarmiento no aceptó suceder a Mónica Noguera en De Primera Mano. La discípula de Patricia Chapoy rechazó la propuesta de trabajo que le hicieron, vía una llamada telefónica, en el programa de espectáculos que trasmite Imagen Televisión. Su respuesta fue contundente: "primero muerta antes que trabajar con Gustavo Adolfo Infante", contestó con repudio y desprecio. Lástima, me habría encantado verla en DPM. Su sentido del humor es único.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

Esta noche TVE emite el capítulo final de la temporada 22 de la exitosa serie Cuéntame Cómo Pasó.

¡QUÉ CAGADOTA!

Le aviso a mi colega Karla Minaya que el embustero Manuel José, cuyo nombre verdadero es Brayan, ¡NO ES HIJO DE JOSÉ JOSÉ!

NADIE SABE PARA QUIÉN TRABAJA

La que está con el hígado atravesado (entiéndase muerta de coraje) es Andrea Rodríguez, la productora de Hoy. Y es que ella le consiguió a Dolores Cortés el «intercambio» para que un dentista le arreglara la «mazorca» y se viera bonita en Las Estrellas Bailan en Hoy, sin embargo como ya sabemos ¡aquella se largó a La Tarademia!y ahí es donde está luciendo el trabajo dental del que se benefició a costillas de Hoy. Bien dice el refrán: nadie sabe para quién trabaja.

INICIAN LAS GRABACIONES DE "MÁSTER CHEF ¿CELEBRIDADES?"

La primera semana de julio arrancan las grabaciones de la segunda temporada de Máster Chef ¿Celebridades? Ya estoy haciendo pesquisas para dar en exclusiva los nombres de las celebridades que participarán en dicho programa de cocina. Mientras eso ocurre le informo que entre quienes hicieron casting están Carlos Quirarte, Karla Diaz, Flor María Natividad Rubio Loya de Amador Martínez González, Rafael Serdán y 'Curvy' Zelma.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

La estrella de TikTok, Pablo Chagra se une al equipo de colaboradores de La Caminera (Exa FM). Su participación va a ser los martes y dará todo, como él le llama a las noticias de espectáculos, el #Chismillennial.

SERÉ BREVE

Mi gallo para ganar Survivor es Santiago Valverde.

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. Seguiré formando parte de 'Sale el Sol'.

SSB

Talina en la cocina