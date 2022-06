La «neta divina» se integra a 'Sale el Sol'

Me entero que la conversación laboral entre Imagen Televisión y Natalia Téllez para que esta se una a Sale el Sol como conductora ¡va muy avanzada! Es casi un hecho que la integrante de Netas Divinas va a integrarse al matutino que produce Alejandra Luck y que el próximo 21 de junio estrena imagen, decorado, secciones ¡y conductores!

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Más que merecido el homenaje que La Hora Nacional le rindió el domingo al primer actor don HÉCTOR BONILLA.

HERROREZ

¡Urge! que Antonia Salazar se inscriba a un curso de ortografía (el que imparte Paulina Chavira es muy bueno) para que no escriba bailan con 'v', use correctamente 'a, ha y ah', no acentúe estar y aprenda que ningún emoticón suple al punto final.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

Ayer en el videopódcast Mamarazzis las periodistas españolas Laura Fa y Lorena Velázquez revelaron que Gerard Piqué le ha sido infiel a Shakira y que derivado de eso ¡van a separarse!

QUE PASE GABY

Con las novedad de que Gabriela Crassus será una de las conductoras, o tal vez la única, que cubra la ausencia de Larva Bozzo en su «talk show» (que abandonó por largarse a La Casa de los Sarnosos) de Imagen Televisión. La exconductora de Al Extremo ha estado ensayando la hechura de Que Pase Larva con la finalidad de agarrarle el modo a tal programa e iniciar grabaciones del mismo. Por cierto, el programa prueba que María del Roble Brillanti (mejor conocida como Lili Brillanti) realizó de Que Pase Larva el pasado lunes no dejó satisfecha a la productora de dicho «talk show».

JUEZ DE HIERRO

El lunes arranca dentro de Venga la Alegría el consursito ¡Quiero Bailar! y tendrá como juez implacable a Gary Centeno, actor nacido en Costa Rica y ganador del «reality» Todos A Bailar. TV Azteca tiene el anhelo de darle batalla a Hoy (que con su «reality» de baile le ha dado hasta por debajo de la lengua, en cuestión de rating, al matutino de Azteca Uno). Se vale soñar.

SERÉ BREVE

Podrá salir triunfadora en la votación, sin embargo Belinda Urias tiene en su contra que la conductora de Hoy abomina ¡muy cabrón! a su carnala y va a meterle el pie.

AVISOS PARROQUIALES

El próximo miércoles Mónica Lavín (una de mis escritoras favoritas) presenta su nuevo libro Últimos días de mis padres. La cita es en Casa Lamm a las 7 de la tarde.

