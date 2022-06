¡Confirmado! Se queda en 'Sale el Sol'

Le habían informado que su último día en Sale el Sol iba a ser el próximo lunes, sin embargo por decisión unánime de Alejandra Luck (productora del matutino), Imagen Televisión y los anunciantes que ahí compran tiempo ¡Paulina Mercado seguirá trabajando en el programa! Sí, la conductora estaba enterada que su ciclo en Sale el Sol concluía el 20 del presente, pero DIOS, el universo o como usted quiera llamarle ¡decidió lo contrario! En lo personal la noticia me pone contento, pues como compañera de trabajo y titular de un matutino Paulina Mercado es cabal. Y es que ella, contrario a lo que viví en otro matutino, no emite vituperio alguno hacia nadie de los que laboramos a su lado, no mira con inferioridad a sus compañeros o le pone «jeta» a las conductoras invitadas.

AVISOS PARROQUIALES

A partir de hoy Heraldo Televisión se ve por el Canal 8 de t. v. abierta.

'¡QUIERO BAILAR!', FRACASÓ

Andrea Rodríguez, productora de Hoy, debe estarse riendo por el rating de ¡Quiero Bailar!, pues en su semana de estreno tal «reality» de baile ¡fracasó! El concurso de Venga la Alegría para nada le hizo mella a Las Estrellas Bailan en Hoy, el concurso de baile del matutino de Las Estrellas.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

El programa Eneagrama Conócete (MVS Radio | 102.5 FM) celebró, el sábado, sus diez años al aire con un desayuno y una convivencia con sus radioescuchas.

¡QUÉ CAGADOTA!

En su cuenta de Instagram, Univisión le cambió el apellido al actor mexicano Mauricio Islas. ¡Estúpidos!

LA NECESIDAD ¡OBLIGA A PERDERSE EL ASCO!

Me entero que Atala Sarmiento ha sido invitada a cubrir la ausencia temporal en Chisme No Like de Javier Ceriani. Desconozco qué decisión tomará al respecto. Por otro lado nadie en Imagen Televisión ha pedido mi nada humilde opinión, sin embargo Gustavo Adolfo Infante debería contratarla en De Primera Mano. Ya sé que se vomitan uno y otra, pero la necesidad económica de ella y la necesidad de él de mantener el rating –para que DPM siga siendo el segundo programa más visto del canal– conseguirían, estoy seguro, que se pierdan el asco.

DE INCAPACIDAD

Aunque la operación de cataratas a la que se sometió el viernes fue exitosa, don Pedro Sola se tomará libre toda la semana para convalecer. Los amolados seremos sus seguidores, pues vamos a extrañarle en Ventaneando.

ACÁ LAS TORTAS

El chef Israel Aretxiga, conductor del programa de cocina GastroLab (Heraldo Radio y Heraldo Televisión) estará mañana, preparando tortas en La Barraca Valenciana, el restaurante y tortería de su homólogo José Miguel García (que todos los martes de junio recibe a un colega y juntos preparan una torta «diferente» de las que tiene el menú. La torta que presentan mañana es de bondiola de cerdo a la talla con piña asada, frijoles maneados, cebollas encurtidas y cilantro. Ya estoy salivando.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

En 11 días arranca la gira por España del Dúo Dinámico, los primeros ídolos juveniles que tuvo España y que llevan 63 años haciendo historia en los escenarios y la música.

SERÉ BREVE

La famosa artista y su hijo, que también es artista, han dejado de seguirse en Instagram.



Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. Será una semana triste, una semana de despedidas y adioses.