Qué barata imitación hizo Anette Cuburu de Andrea Legarreta

Hacía tiempo que no veía en televisión abierta algo tan burdo como la imitación que hizo de Andrea Legarreta el lunes, en Venga de Alegría, Anette Cuburu. Tan poca versatilidad tiene la conductora del matutino de Azteca Uno que al momento que tuvo que ejercer de jueza en el concursito de baile ¡QUIERO BAILAR! no pudo imprimirle personalidad propia ¡e imitó a la jueza de caramelo de Las Estrellas Bailan en Hoy, Andrea Legarreta! El remedo que aquella hizo de la titular del matutino de Las Estrellas fue patético, vergonzoso y de tres pesos. Anette, si quieres imitar a tu homóloga no lo hagas de manera tan improvisada y rústica, pues cómo dijera 'Lagrimita' "qué barato, qué barato".

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

El Ministerio de Cultura y Deportes de España ha decidido reconocer a Penélope Cruz "por sus éxitos cosechados y una carrera excepcional" con el Premio Nacional de Cinematografía 2022 (que está dotado de 30,000 euros).

RECHAZÓ ESTAR EN 'LA TARADEMIA' ('LA ACADEMIA')

Me entero que Jolette Navarrete declinó la invitación que TV Azteca le hizo para participar en La Tarademia. Sí, quien fuera alumna de la cuarta generación de La Tarademia rechazó por salud mental y emocional trabajar en la nueva temporada del «reality». Y es que el productor del programa quería que en los conciertos ella se «peleara» con Lola Cortés ¡y que hiciera «circo» en la revisión que harán los lunes del desempeño de los alumnos!

¡QUÉ CAGADOTA!

Le informo a Wllliam Valdés que el plural de sí es síes ¡no sis!

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

El próximo martes Radio UNAM (860 AM y 96.1 FM) cumple 85 años al aire. La radiodifusora de la Universidad Nacional Autónoma de México inició transmisiones el 14 de junio de 1937.

'EL PASTELERO'

Mauricio Barcelata está en conversaciones contractuales con la compañía que producirá la segunda temporada de El Gran Pastelero. Bake Off Celebrity México. Lo que no sé es si dicho «reality» lo quiere como participante o como conductor. La primera temporada del programa de repostería tuvo de conductora a Angélica Vale y entre sus participantes estaban, entre otros, Yuri, Lorena Herrera, Omar Fierro y Gabriel Coronel.

AVISOS PARROQUIALES

Este sábado y domingo los boletos para la obra El confesionario de Chabelita (protagonizada por Nora Velázquez y Pepe Olivares) estarán al 2x1.

SERÉ BREVE

El personal de maquillaje y peinado renunció porque ya no soportaban a la actriz ¡ni sus problemas con el alcohol!

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

