“Que le baje dos rayitas”: Pati Chapoy defiende a Daniela Parra enviando contundente mensaje a Sergio Mayer

Pati Chapoy arremetió contra Sergio Mayer luego de que éste reaccionara a un video compartido por Daniela Parra en el que lo acusa de supuesto tráfico de influencias en el caso de su padre, el actor Héctor Parra, pues el ex Garibaldi señaló que podría tomar acciones legales en contra de la joven.

El actor Héctor Parra permanece preso en el Reclusorio Oriente desde hace un año y fue acusado formalmente por la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) de abuso sexual y corrupción de menores, por ello, su hija mayor compartió un video en sus redes sociales en el que exige justicia y señala al también actor de supuesto tráfico de influencias.

“Te digo a ti, Sergio Mayer, si crees que te saliste con la tuya y que nadie recuerda lo que hiciste, te digo que estás muy equivocado y que no nos vamos a cansar hasta que se haga justicia”, dice Daniela Parra en el video que acompaña con audios donde supuestamente se oye a Mayer hablar de tener familiares en la PGJ.

Daniela Parra exige justicia para su papá, el actor Héctor Parra. Foto: Instagram @hectorparrag

Al respecto, el exdiputado destacó que podría tomar acciones legales contra Daniela Parra y cuestionó a sus abogados sobre el video que compartió en redes sociales, pues aseguró que la están usando. Además, indicó que los audios fueron sacados de contexto y que la joven podría tener una problema legal al usarlos ya que son parte de una investigación.

"Ya no es una niña y tiene toda la responsabilidad de lo que dice y hace. No es amenaza, quiero aclarar que no es una niña, si sigue haciendo ese tipo de declaraciones, ya con lo que está ahorita, tengo elementos suficientes para proceder", dijo Sergio Mayer en un encuentro con los medios retomado por "Ventaneando".

Pati Chapoy contra Sergio Mayer

Tras las declaraciones de Sergio Mayer sobre posibles acciones legales contra Daniela Parra, la líder de “Ventaneando” arremetió en contra del exdiputado y le envió un contundente mensaje defendido a la joven: “Que le baje dos rayitas”.

Daniel Bisogno apoyó a Pati Chapoy y se lanzó contra Sergio Mayer: “No tiene nada que hacer ahí, que se ponga a trabajar o a hacer otras cosas. Eso es querer llamar la atención y remar aguas para su molino, como siempre. Él no tiene nada que hacer ahí, ni ahí ni en ningún otro lado, que se ponga a hacer lo propio”.

Linet Puente puntualizó en la edad de Daniela Parra, quien tiene 25 años, y señaló que aún se trata de una niña que está defendiendo a su padre, por lo que se mostró en contra de Mayer: “Es una niña defendiendo a su papá como puede”.

