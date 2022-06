Belinda y el secreto para mantener tu figura sin dejar de comer

Belinda Peregrín Schüll es considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula en México y por más increíble que parezca, hace unos días la bella actriz y cantante reveló que no hace ningún tipo de dieta para mantener su escultural figura por lo que a continuación te contamos cuál es su secreto para mantener la línea sin tener que dejar de comer.

Hace apenas unos días la actriz de “Bienvenidos a Edén” sorprendió a sus miles de seguidores al asegurar que la comida es una de sus más grandes debilidades y que incluso es muy recurrente que sufra el llamado “mal del puerco”, sin embargo, aseguró que la clave es resistirse a tomar la siesta.

“Después de comer, me dan unas ganas de dormir. Ya estoy con la última parte del postre y dijo ‘ay, ¿podemos echarnos una siestita?’ ¡Pero no! Es cuando más hay que echarle genas, así que otro café directamente”, sentenció la actriz para la revista Vanity Fair.

Belinda es considerada como una de las mujeres más bellas de toda la farándula mexicana. Foto: IG: belindapop

En cuanto a la justificación del punto anterior, Belinda refirió que el hecho de mantenerse despierta la ayuda a quemar calorías, lo cual, no sucede cuando se está durmiendo la siesta, además, fue aquí donde reveló que no está sometida a ningún tipo de rigurosa dieta, aunque sí mencionó que trata de cuidar lo que come.

“Todo me gusta, no tengo dietas. Yo creo que lo importante es estar activo durante el día, así quemas calorías. Obviamente trato de cuidarme y de comer sano, pero reamente no tengo una dieta”, señaló la actriz que fue protagonista de icónicas telenovelas infantiles como “Amigos x Siempre” y “Aventuras en el tiempo”.

Otro punto en el que Belinda hizo énfasis para mantener la línea fue que hay que evitar a toda costa cenar a altas horas de la noche ya que de esta forma no se puede hacer una buena digestión, no obstante, señaló que este punto se le ha complicado debido a que en plena madrugada se despierta para ir a buscar comida al refrigerador.

Belinda mantiene su figura sin hacer dieta. Foto: IG: belindapop

“Dicen y creo que sí es verdad, que entre más tarde cenes más engordas y a mí es cuando más hambre me da. A las 2 de la mañana me entra un hambre como de ir al refrigerador a ver que hay”, señaló.

Cabe mencionar que Belinda lleva alrededor de cuatro meses viviendo en España, sin embargo, hace un par de semanas señaló que lo que más extraña de México es la comida, en especial los tamales y hasta se animó a imitar en una entrevista el clásico sonido de los tamaleros, el cual, desea con todas sus fuerzas volver a escuchar, no obstante, todavía no hay fecha para su regreso al país.

