Belinda pierde el pudor y se muestra más sensual que nunca en video de "Las 12" | FOTOS

Belinda no dudó en dejar al descubierto su lado más erótico y para ello ocupó como escenario el video musical en el que colaboró con Ana Mena, mismo que dejó con la boca abierta a sus fans.

Pues, a pesar de que ambas españolas siempre se han distinguido por su belleza y sensualidad, en el video musical de 'Las 12' ambas exploran una faceta mucho más atrevida, en la cual además de hacer varios pasos de baile sugerentes, dejan poco a la imaginación con sus entallados outfits.

Aunque fue Belinda quien causó furor en las redes sociales, donde los belifans se dijeron felices del regreso de a quien ellos consideran 'La Princesa del Pop'.

En el video Beli usa un escotado y sensual vestido negro

Belinda deja que su lado más sensual emerja en el video de 'Las 12'

Uno de los vestuarios más atrevidos que usa Belinda en el clip de su última colaboración musical es el vestido negro con escote pronunciado y detalles en pedrería, mismo que la hizo robarse el corazón de sus fans.

Belinda nunca deja de lado los accesorios

Aunque al tratarse de un look de Belinda, era obvio que los accesorios no podían faltar, fue así que con unas gafas obscuras y unos guantes de seda, que la ex de Nodal terminó por completar su sensual atuendo.

SIGUE LEYENDO: Belinda canta una triste canción de desamor en un bar en España ¿dedicada a Christian Nodal? | VIDEO

En babydoll, Belinda impactó a sus fans

Pero como era de esperarse, no todo podía desprenderse de la esencia de 'La Boba Niña Nice', quien muy a su estilo girly aderezó sus outfits con pequeños destellos de su forma de ser.

Beli dejó atrás su imagen de chica buena

Tales como unas románticas gafas rosas y unas lindas arracadas de brillitos, las cuales dejaron ver que sin importar el paso del tiempo o los diferentes videos que grabe, Belinda siempre tendrá el toque tierno y fresco que sus fans tanto alaban.

Belinda perdió el pudor con estas sensuales tomas

Además, con esta canción Belinda regresa a los videoclips, por lo cual, sus seguidores esperan con ansias el hecho de verla protagonizando alguno de sus próximos sencillos.

Recordemos que en entrevistas previas, la propia madre de Belinda afirmó que se viene una serie de lanzamientos que planean poner de cabeza a la industria musical.

¿Será que Belinda le dedicará un canción a Nodal o simplemente va a derribar su imagen de 'Niña Nice'? Solo el tiempo nos lo dirá.

SIGUE LEYENDO:

"Las 12": Belinda estrena VIDEO con Ana Mera y aparece como una sensual mata zombies