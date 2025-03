La primera Parka reacciona a la llegada de una nueva Parka a la lucha libre: "Solo recuerden yo hice a los huesos"

La Parka fue uno de los grandes nombres que dieron vida a la Triple A. Su forma de actuar arriba del ring y las grandes batallas llevaron al personaje de los huesos a robarse el corazón de millones en todo México y otras latitudes. Ahora, después de algunos años donde ya no se contaba con la presencia del ídolo de los niños, la empresa de lucha libre hizo algo histórico al volver a presentar a la nueva La Parka en un cuadrilátero el pasado 22 de marzo.

Tras ver como uno de los grandes personajes del Pancracio volvía a emocionar a la gente, las reacciones del mundo de la lucha libre no se hizo esperar, siendo LA Park uno de los que no tardó en dar su punto de vista en sus redes sociales. Se tiene que recordar que el luchador llamado Adolfo Tapia Ibarra, aprovechó su cuenta de persona para recordarle a la gente que no deben olvidar quién fue el que hizo famoso al personaje que acaba de volver a los cuadriláteros.

LA Park reaccionó a la presentación de la nueva Parka

¿El motivo por el que Adolfo Tapia dejó de ser La Parka?

Para muchos fans Jesús Escoboza hizo mucho más por el personaje de La Parka que lo que hizo Adolfo Tapia, pero lo que es una realidad es que el legado de estos dos gladiadores dejaron un legado especial en la gente con sus actuaciones bajo el personaje de los huesos. Ahora vamos a contar los motivos por los que Adolfo terminó su etapa bajo el nombre de La Parka y se convirtió en LA Park.

Tapia habría sido el encargado de darle la vida a La Parka dentro de la Lucha Libre AAA, pero sus ganas de probar en otras empresas fueron las que lo llevaron a despedirse del nombre que lo había hecho famoso en México. El gladiador de 59 años probó suerte en WCW y CMLL, por mencionar algunas de las empresas donde se presentó. Gracias a que salió de Triple A, la empresa decidió darle el nombre a Jesús Escoboza, quien perdió la vida en el 2020 y por el que se había terminado el legado de La Parka en México.

LA Park comenzó en la lucha libre cuando Adolfo intento regresar a la Triple A. El nombre de La Parka estaba ocupado y Tapia tenía que buscar otro personaje ara volver a la empresa. Se tiene que recordar que en algún momento, se realizó una lucha entre Adolfo y Jesús para ver quien se iba a quedar con el nombre. Tapia ganó, peor lo hizo con trampa, por lo que la Comisión de Boxeo y Lucha Libre de la Ciudad de México anuló el resultado y le dejó el nombre a Escoboza.