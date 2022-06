Anette Cuburu luce moderno bikini ideal para la alberca | FOTO

Anette Cuburu, conductora de Venga la Alegría (VLA), presumió en redes sociales sus días de descanso en San Miguel de Allende, desde donde se lució en un moderno bikini, el cual es ideal para pasear por la alberca y robar suspiros, pues tiene un toque muy chic al poseer un par de aplicaciones que lo hace destacar.

La conductora del matutino de Tv Azteca lleva muchos años en la televisión, por lo que se ha convertido en referente de moda para muchas mujeres que la ven en la pantalla y la siguen en sus redes sociales como Instagram, en donde hasta el momento acumula 1.2 millones de fanáticos, pues es ahí en donde presume sus mejores looks, como los elegantes vestidos cortos que la hacen destacar sobre sus compañeras.

Anette Cuburu presume moderno bikini

En su cuenta de la plataforma de Meta, la presentadora dio a conocer a sus fanáticos que se encuentra en la hermosa ciudad del estado de Guanajuato y que está hospedada en un lujoso hotel con alberca, el cual fue el escenario perfecto para presumir su moderno bikini amarillo que combinó con un tipo chal transparente en color verde que dio el contraste ideal a su prenda.

Anette Cuburu se luce en bikini amarillo Foto: IG @anetteoficial

Mientras su traje de baño de dos piezas era liso, la prenda verde le dio un toque moderno, además Anette Cuburu completó este look de verano con un sombrero que tenía estampado de hojas, por lo que hizo el match perfecto y dio cátedra de estilo para los días en la alberca, o bien, de playa, ya que en un outfit para robar miradas.

"Summer vibes" fue la frase con la que la presentadora de VLA compartió las imágenes que conquistaron a sus fans, puesto que consiguió más de 24 mil "likes" y cientos de cometarios de sus fans y colegas, entre ellos Gaby Ramírez, quien también se ha colocado como una fashionista debido a las alternativas que modela para este verano.

Cuburu tiene 47 años y luce una figura espectacular, la cual suele presumir con este tipo de prendas, pues es donde muestra su lado más atrevido, mientras que en Venga la Alegría tiene un estilo más serio para vestir, sin embargo, es un referente para muchas mujeres maduras debido a su versatilidad y diferentes diseños de ropa que muestra tanto en el matutino como en sus cuentas oficiales.