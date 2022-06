Bella actriz del Cine Mexicano estuvo a punto de morir de tristeza por la muerte de su hija; famoso actor la salvó

Dentro del Cine Mexicano de los años 60 y 70 existieron bellas actrices que destacaron por su talento y se convirtieron también en estrellas de televisión, como es el caso de Norma Lazareno, quien estuvo a punto de morir de tristeza por la muerte de su hija, sin embargo, un famoso actor la salvó.

Norma Lazareno nació en Veracruz el 5 de noviembre de 1943. Formó parte del elenco de actores de la última etapa de la Época de Oro. Su padre fue Francisco Lazareno, cantante de ópera y música popular, así como maestro de canto. Sus estudios de actuación los realizó en la escuela de la ANDA.

La muerte de su hija casi la "mata" de tristeza

Norma estuvo casada con el actor Pablo Ferrel, conocido por su participación en las populares cintas de "La Risa en Vacaciones", con él tuvo una hija a quien llamaron Paulina, joven que comenzaba su carrera como actriz, pero desafortunadamente murió en un accidente automovilístico a los 19 años de edad.

La vida de Paulina Ferrel llegó a su fin la noche del 27 de octubre de 1997, cuando regresaba a su casa después de haber estado en pláticas con el productor Nicandro Díaz, quien le ofreció un proyecto para la televisión. La joven llamó a su madre para avisarle que tenía buenas noticias y estaba en camino.

Paulina era la única hija de la actriz Norma Lazareno. Foto: Especial

Antes de llegar a su casa, el vehículo que conducía la joven volcó en un paso desnivel y murió de forma inmediata. Según narró Norma en entrevistas, la muerte de su hija le causó gran tristeza, por lo que recuerda de forma muy vaga el haber asistido a su funeral.

"No puedo recordar nada.... no sé si dormí o si comí. Sé que estuve en el velorio de mi hija, pero no recuerdo cómo fue. Solo estaba ahí, como está un mueble. Una cosa. Yo era una cosa, un objeto, y me tenían que cambiar de lugar, acomodarme, vestirme, alimentarme", recordó la actriz de cine y televisión para el programa "Con un nudo en la garganta".

La actriz también afirmó en la misma plática que fue el actor Gonzalo Vega, quien le ayudó a salir adelante al convencerla de regresar al teatro. "Me pidió que regresara a la obra de "La Señora Presidenta" y la siguiera haciendo, me habría muerto de tristeza, de dolor (...) Mi hija murió esa noche en un accidente. Y yo también morí un poco con ella", aseguró.

La bella actriz conquistó el cine, la televisión y el teatro. Foto: Especial

Norma Lazareno y su paso por el Cine Mexicano

Norma Lazareno, cuyo nombre real es Marina del Villar, comenzó su carrera en la gran pantalla durante la década de los 50 en la película "Maldita ciudad", a la edad de 11 años. Cuatro años después debutó en televisión en el programa "Variedades de mediodía", al lado de Héctor Lechuga, Manuel "El Loco" Valdés y Leonorilda Ochoa.

En sus inicios, la bella actriz trabajó exclusivamente en cine y tuvo participaciones destacadas en cintas como "Don Juan 67", al lado del galán Mauricio Garcés, "Estrategia matrimonio", con Silvia Pinal y las dos clásicas cintas de terror "Hasta el viento tiene miedo" y "El libro de piedra".

