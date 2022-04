"Conocí el infierno": Gonzalo Vega y Dulce, así fue su dramática historia de AMOR

Los artistas Gonzalo Vega y Dulce comenzaron su carrera siendo jóvenes y en algún momento su vida se cruzó, sin embargo, algo que pocos saben es que la pareja vivió un apasionado romance, al grado de que la cantante afirmó que junto al actor conoció el infierno, y hoy te contaremos como fue su dramática historia de amor.

El mundo del espectáculo en México ha sido testigo de una gran cantidad de historias de amor, de relaciones entre artistas que tuvieron finales felices, y también aquellos que no, como el caso de estos famosos, quienes debieron terminar su relación después de 5 años y ya viviendo juntos.

Gonzalo Vega y Dulce, así fue su historia de amor

"Fue un hombre importante en mi vida y lo seguirá siendo hasta que yo me muera, viví lo que nunca había vivido con él, obvio con el tiempo cada quien hizo su vida, pero cada vez que lo veía en verdad que sentía tan bonito", fueron las palabras con las que Dulce describió su romance con Vega.

Así los retrataban en la prensa. Foto: Especial

La cantante de temas como "Tu muñeca" y "Déjame volver contigo", tenía 18 años cuando comenzó un noviazgo con el actor, que en ese momento tenía 29. Gonzalo era divorciado y tenía una hija; y su relación anterior había sido polémica, pues sostuvo un romance con la actriz Ofelia Guilmáin, quien era 25 años mayor.

La madre de Dulce se opuso a la relación por la diferencia de edad, pero finalmente la intérprete decidió irse a vivir con su gran amor. En entrevistas, ha revelado que "cuando él no estaba en casa, me encerraba a oler su ropa, era una locura de amor por ese hombre. Con Gonzalo conocí el cielo y la gloria, pero también conocí el infierno".

Dulce también ha confesado que es al único hombre al que le ha dedicado una canción y lo ha reconocido como el amor de su vida y de hecho tenían planes de llegar al altar. "Nos queríamos casar. Preparamos algo muy pequeño para casarnos, pero luego mi mamá empezó a tener muchos celos porque no quería que me casara. Mi mamá sufrió mucho", comentó la cantante en entrevista.

Por qué terminaron su relación

"Cuando gané el festival (OTI) me volví una persona muy ocupada. Ya no era la Dulce que estaba todos los días pendiente de él, ya no era la compañera de todas la horas. Tuve que elegir, seguir siendo la mujer de Gonzalo o ser Dulce y con mucho dolor decidí ser yo", relató al programa Ventaneando.

"Es una relación que se perdió con tanta tristeza y tanto dolor que la lloramos muchos meses; pero yo no podía renunciar a mis sueños", agregó la famosa intérprete. Ocho años después de la ruptura, se reencontraron y hablaron sobre una posible reconciliación, pero no se dieron las condiciones.

"A los dos se nos salía en corazón. Nos vimos frente a frente, no podíamos hablar", comentó Dulce. "Le dije 'hay Gonza, desgraciadamente, esa felicidad creo que nunca la vamos a volver a vivir. Yo también diera todo por volver a estar contigo'. Nos dimos un abrazo muy conmovedor y nos despedimos".

En sus últimos años de vida Gonzalo Vega realizó un papel por el que muchos lo recuerdan en la película "Nosotros los nobles", pero luego de participar en la cinta su salud se empezó a deteriorar, hasta que finalmente falleció el 10 de octubre de 2016, a los 69 años.

SIGUE LEYENDO:

Así fue el icónico BESO entre Gonzalo Vega y Roberto Cobo, iconos del cine mexicano |VIDEO