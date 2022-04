Querida actriz del Cine de Oro tuvo un polémico romance con un famoso actor 25 años menor

Con la convivencia diaria y los mismos intereses no es raro que el amor surja entre los artistas, sin embargo, no todas las relaciones han sido bien vistas, como le sucedió a esta querida actriz del Cine de oro que tuvo un polémico romance con un famoso actor 25 años menor que ella.

Ofelia Puerta Guilmáin nació en Madrid, España, el 17 de noviembre de 1921. Forma parte del grupo de artistas e intelectuales españoles que se exiliaron en México después de la Guerra Civil Española, en la que de hecho sufrió la tragedia de perder a un hermano y una hermana.

La actriz fue amiga del pintor muralista David Alfaro Siqueiros, y trabajó con importantes figuras de la época, bajo la dirección de Luis Buñuel, y otros reconocidos directores. En 1952 obtuvo la ciudadanía mexicana, y durante las últimas décadas de su vida se dedicó al teatro.

Ofelia Guilmáin también trabajó en la televisión, medio en el que participó en una variedad de melodramas. A principios de los año 40 se casó con Lucilo Gutiérrez y tuvo cuatro hijos, de los cuales tres son actores: Juan Ferrara, Lucía y Esther Guilmáin. Posterior a su divorcio contrajo nupcias con Eduardo Flores de Meza, de quien también se separó.

Gonzalo Agustín Vega González nació en la Ciudad de México, el 29 de noviembre de 1946. Era hijo del español Agustín Amador Vega y la mexicana Raquel González Medina. Desde joven se sintió atraído por la actuación, aunque su papá no estaba de acuerdo.

Vega estudió filosofía y letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, y después en el Centro Universitario de Teatro. Inició su carrera en 1968, en la obra "La ronda de la hechizada". Ese mismo año debutó en el cine con "Los recuerdos del porvenir", del director Arturo Ripstein.

En sus inicios, la situación económica no era la mejor, y la situación se complicó al saber que sería padre. El 9 de octubre de 1968 nació su primera hija, Gabriela Tovar, producto de una relación con María Eugenia Tovar, una estudiante de medicina, con la que se caso, pero la relación no duró mucho tiempo.

Después de su divorcio, Gonzalo inició una relación con Ofelia Guilmáin que duraría cuatro años, a pesar de que fue polémica por la diferencia de edades entre los actores, ya que ella era mayor por 25 años. Se conocieron durante los ensayos de la obra "La ronda de la hechizada".

De acuerdo con entrevistas que Vega dio años después, lo enamoró el hecho de que "era una señora con una conversación maravillosa, con unas amistades fantásticas, con todos los grandes actores de México y yo babeaba. Me bebía los vientos de Ofelia. Ella se sintió atraída por la juventud".

De acuerdo con la revista Quién, el romance con Ofelia le trajo a Gonzalo una época sin trabajo, y el actor suponía que era porque había un rechazo hacia su relación con una mujer mayor; pero años después se enteró que ella no quería que trabajara, además de reconocer que era una mujer muy celosa.

"Me sentí traicionado, porque nunca supe de esto. Yo llegaba a la casa muy feliz con mi libreto y ella me decía: ¡Ah! ¿Con quién te vas a besar? ¡Uffff. Esa sí era celosa y no historias! Me cortaba las alas constantemente", declaró.