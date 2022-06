Eduardo Yáñez: Las veces que se ha peleado fuerte con los medios de comunicación

En el mundo del espectáculo existen varios personajes que han dejado huella en la memoria de las personas tras la interpretación de diversos personajes; sin embargo, su temperamento ha hecho que también lo hagan por sus escándalos. Es el caso de Eduardo Yáñez, un excelente actor que a veces ha perdido la paciencia con los medios de comunicación.

Aunque no pasó a mayores, lo último que se supo es que tuvo que desmentir a una revista de circulación nacional la cual aseguró que había sido diagnosticado con la enfermedad del Parkinson, algo que de inmediato preocupó a sus fans. Sin embargo, él, ya más tranquilo y acostumbrado a este tipo de cosas sólo se limitó a decir que no era verdad y de paso se las "refrescó".

No obstante a Eduardo Yáñez se le recuerda por un par de altercados en los que los reporteros no salieron nada bien, pues o se llevaron una fuerte bofetada o simplemente los regañaron prácticamente en cadena nacional. Cada uno de los casos se viralizaron por completo en las redes sociales, aunque esto nunca manchó su impecable trayectoria.

Eduardo Yáñez y sus pleitos con la prensa

Corría el año 2017 cuando Eduardo Yáñez fue alcanzado por el periodista Paco Fuentes durante la alfombra roja de un evento en Los Ángeles, Estados Unidos, para preguntarle su opinión sobre la relación que tenía con su hijo, la cual no ha sido la mejor. Esto propició que la paciencia del actor se fuera perdiendo hasta que llegó la famosa frase: "no me faltas al respeto", para después propinarle una fuerte cachetada.

La acción ocurrió frente a otros medios de comunicación y los invitados especiales quienes guardaron silencio ante el incómodo momento. Posterior a eso el actor desapareció para después ofrecer una disculpa pública.

Otro momento donde Eduardo Yáñez perdió un poco el control fue cuando lo interceptaron varios periodistas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), entre ellos el polémico Gabriel Cuevas, quien logró desesperarlo con sus preguntas. A consecuencia lo aventó, lo ignoró cuando le hablaba y hasta lo llamó estúpido.

