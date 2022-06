¿Eduardo Yáñez tiene Parkinson? Esto es lo que se sabe sobre la salud del polémico actor

En las últimas horas el nombre de Eduardo Yáñez ha encabezado las lista de tendencias en diferentes redes sociales debido a que el famoso galán de telenovelas habría sido diagnosticado con Parkinson, por lo que a continuación te contamos todo lo que se sabe respecto al estado de salud del famoso y polémico actor de 61 años de edad.

La noticia del supuesto padecimiento del Eduardo Yáñez se dio a conocer a través del portal de TVNotas donde se reveló una entrevista con un amigo muy cercano al actor, quien decidió permanecer en el anonimato, sin embargo, dicha fuente reveló que el Parkinson del actor se encuentra en su primera etapa, pero que lo tendría sumamente preocupado debido a que teme que dicha enfermedad lo imposibilite para poder trabajar.

Según la fuente consultada por el portal antes mencionado, el Parkinson ha cambiado la personalidad del actor debido a que ya no se encuentra de mal humor y serio como casi siempre acostumbraba, sino que mencionan que está “más alivianado” debido a que “le cayó el veinte de muchas cosas” tanto en su vida personal como en lo profesional y es por ello que trata de tener una mejor actitud con las personas que lo rodean.

Eduardo Yáñez tiene una carrera artística de más de cuatro décadas. Foto: Especial

Cabe mencionar que el Parkinson no es la única enfermedad que padecería el actor debido a que también ha experimentado complicaciones con sus riñones, incluso, se sabe que, hace unos meses fue intervenido quirúrgicamente y dicha situación lo ha obligado a disminuir su actividad como actor ya que los papeles en los que ha participado en los últimos años han sido muy pequeños y sin trascendencia, por lo que estaría temeroso de que este padecimiento lo obligue a retirarse de manera prematura.

A toda esta situación también hay que agregarle que sufrió la pérdida de su madre en febrero de 2020 y que se encuentra distanciado de su único hijo, por lo que en dicha publicación señalan que Eduardo Yáñez también está atravesando por una fuerte depresión, además, el amigo del actor señaló que no cree que el famoso galán de telenovelas hable públicamente sobre su difícil situación ya que siempre ha tratado de proyectar una imagen fuerte al que no le gusta verse vulnerable.

Eduardo Yáñez desmiente padecimiento

Luego de la publicación de TVNotas, Eduardo Yáñez lanzó un video a través de su cuenta de Instagram en el que apareció desde el set de grabación de “¡Qué padre es mi familia!”, el nuevo proyecto en el que se encuentra trabajando y aprovechó para desmentir su supuesta enfermedad y aseguró que se encuentra en perfecto estado de salud y para finalizar le mandó un contundente mensaje a sus detractores.

“Quiero aclarar una nota estúpida en la que dicen que tengo mal de Parkinson (…) y lo que les quiero decir es que yo no estoy enfermo de mal de Parkinson, con todo respeto a todos que sí lo sufren y yo digo que el que saca una nota de esta naturaleza te desea lo peor, así que mi mamá me dijo que nunca tenga represalias, pero que chin… a su madre, me encuentro muy bien y afortunadamente trabajando, gracias a todos”, señaló molesto el actor.

