Eduardo Yáñez se desvive en halagos a Lucía Méndez y asegura que "también besa muy rico"

Luego que Lucía Méndez realizara recientemente controvertidas declaraciones respecto a Eduardo Yáñez, en donde lo consideró, además de un buen actor, un buen besador, el histrión reaccionó a estas declaraciones y se desvivió en elogios a la famosa actriz de cine y televisión, con quien alguna vez compartió créditos.

Tras la controversia generada en la prensa por las declaraciones de la artista,Yáñez aseguró en entrevista que la cantante también es muy talentosa, hasta para los besos; no se queda atrás y "también besa muy rico", aseguró. El día de ayer Lucía Méndez causó polémica al declarar que a lo largo de su carrera en la televisión, los besos que más disfrutó fueron los de Eduardo Yáñez.

Méndez compartió créditos con el también controvertido actor en la telenovela "Marielena": “Eduardo Yáñez besa muy bien en la televisión. No te estoy diciendo que te haga el 'beso francés', pero sabe besar muy bien, lo que se llama el 'beso chupón', así le decían antes, entonces Eduardo Yáñez marca muy bien sus besos", declaró la también cantante recientemente.

"Es una gran actriz y y excelente cantante": Yáñez sobre Lucía Méndez

Luego que las declaraciones de Lucía Méndez se dieran a conocer, Eduardo Yáñez fue cuestionado sobre lo que opinaba al respecto y llenó de elogios y halagos a la actriz, quien, aseguró, no se queda atrás en cuanto a besos se refiere: “Muchas gracias Lucía, tú también besas bien rico”, declaró Yáñez en el programa "Chisme No Like".

El histrión aseguró que considera a Méndez como una gran amiga y destacó su gran talento: “Es una gran amiga, una persona con la que puedes contar, super nice, una gran actriz, una excelente cantante… una mujer que ha dejado su vida en el escenario y que respeto y quiero con todo mi corazón”, indicó.

Yáñez considera a Lucía Méndez como una gran amiga. FOTO: Especial

Yáñez también fue cuestionado acerca de la tensa relación que en ocasiones lleva con la prensa y reconoció que, aunque no siempre suele reaccionar de la manera apropiada, tampoco los reporteros son de gran ayuda, ante esto aseguró que los artistas deberían ser entrenados para poderles hacer frente: “Debería de haber un curso que pudiéramos tomar para tratar con la prensa, porque ustedes también son muy especiales y no es tan fácil sobre todo cuando tratar de meterse con la vida de uno”, concluyó.

Ambos actores trabajaron juntos en la telenovela a "Marielena". FOTO: Especial

