Will Smith está planeando su regreso al cine y lo hará con ESTA película que ya le ha dado mucho éxito

Recientemente, el actor estadounidense Will Smith decidió dar a conocer que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto, específicamente en el de la secuela de la película “Soy leyenda”, la cual se convirtió en una de los favoritos de los seguidores de la carrera de Smith, y en general, del género drama y ciencia ficción apocalíptica; el actor se encuentra escribiendo el guion de esta nueva apuesta en la cinematografía.

Recordemos que la entrega número 94 de los Premios Oscar se llevó a cabo el pasado domingo 27 de marzo, y en la esperada gala uno de los momentos más incómodos en la historia de esta premiación sucedió luego de que Will Smith irrumpió en el escenario totalmente enfurecido y protagonizó una escena de ira.Esto específicamente cuando el conductor invitado al evento, Chris Rock, se encontraba presentando el premio a Mejor Documental; sin embargo, fue en este momento cuando Rock hizo un desafortunado chiste que generó la furia en Will Smith.

Bajo este panorama, es importante señalar que el ganador del Oscar como Mejor Actor tras protagonizar la cinta “Rey Richard: Una familia ganadora”, se encuentra en un proceso de introspección, alejado de los reflectores, ya que incluso medios internaciones aseguran que él ha decido entrar a un retiro para superar los daños y consecuencias que sufrió tras sus acciones en la entrega de los premios de la Academia; sin embargo, se ha destacado que no ha dejado de trabajar y que ahora se enfoca en la escritura de la secuela de “Soy Leyenda”.

FOTO: Especial

“El concepto aún debe ser firmado por Warner Brothers pero no habido indicios de que Will esté fuera del proyecto. Obviamente, él es el productor de la película y su productora está a cargo mientras continúa el desarrollo. Will continúa yendo a terapia y se está tomando un tiempo lejos del centro de atención”, aseguró una fuente al diario The Sun.