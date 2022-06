Shakira: ¿Qué estudió cuando estuvo en la universidad?

La cantante colombiana Shakira, quien es conocida a nivel mundial por éxitos como “Loca”, “Rabiosa” o “Loba”, se ha convertido en un icono mundial de la música latina desde su debut en la década de los noventa, pero también ha destacado en otras áreas.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, quien nació en Barranquilla, Colombia, cursó la escuela primaria en una escuela católica como cualquier niña en su ciudad natal. Desde aquel entonces, ya mostraba su talento e interés por el arte, ya que era conocida como “la chica del baile del vientre”. Además, intentó ingresar al coro del colegio, pero la rechazaron por su tono de voz.

Años más tarde, la originaria de Barranquilla se mudó a Los Ángeles, Estados Unidos, donde continuó sus estudios en la secundaria, donde aprendió diversos idiomas, entre ellos: inglés, portugués, italiano y árabe.

Shakira ingresó a la Universidad de California y estudio un semestre de la carrera de Historia de la Civilización Occidental, pero no logró terminar la licenciatura.

En una entrevista para el programa estadounidense “Jimmy Kimmel”, la artista colombiana aseguró que durante el semestre que cursó nadie se dio cuenta de que era ella. Asimismo, afirmó que era una maestra del disfraz, ya que llegaba a sus clases sin maquillaje y una gorra de beisbol, por lo que nadie notó que se trataba de ella.

“Pasé completamente desapercibida y nadie me reconoció durante los meses que estuve yendo a clases. Me ponía una gorra de béisbol y unos pantalones deportivos, y me presentaba en el aula sin levantar la menor de las sospechas”, reveló la cantante colombiana, quien actualmente tiene 45 años.