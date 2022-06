Shakira conoció a Paco Stanley con 19 años y él ¡le "coqueteó" y propuso ser novios!: VIDEO

La carrera de Shakira es tan larga que a veces olvidamos que ella está sobre los escenarios desde la década de los años 90. Fue precisamente a mediados de ésta cuando llegó a México para conquistar a nuestro país y el resto de Latinoamérica. Y, en esta conquista, un paso importante fue la gira de promoción que tuvo por diversos programas estelares.

Uno de esos fue ¡Pácatelas!, el exitoso programa que llenaba de alegrías todas las tardes con Paco Stanley como conductor estelar. Fue en esa ocasión, en el año 1996, cuando Shakira se presentó en la emisión con apenas 19 años y su tercer álbum de estudio bajo el brazo, "Pies Descalzos" (1995) siendo en sí el primero en tener gran relevancia y la lanzaría al estrellato.

Ese encuentro entre la joven artista colombiana y el carismático presentador mexicano, dio por resultado un flechazo que ahora les contaremos.

Como es bien recordado, Paco Stanley era un hombre muy simpático, conquistador y coqueto, algo que no dejó de mostrar ante la joven y talentosa cantautora colombiana, misma que se sintió halagada y nerviosa ante sus atenciones.

Al saber que ella tenía sólo 19 años, Paco se sorprendió y en plena entrevista le pidió una "vueltecita", algo que ella primero dudó en realizar y luego la brindó de forma rápida, para recibir un momento después los abrazos de Stanley y Mario Besares.

Tras esta peculiar forma de divertirse, la plática continuó de forma distendida y cordial, mostrando así el encanto de Paco hacia Shakira, a quien incluso le pidió que fueran novios.

Tras un "qué guapa eres" y ella devolver un "tú también, te va muy bien el morado", la charla abundó por parte de ella a un "no tengo novio, he esperado toda la vida en venir a ver, venir a ¡Pácatelas!".

Luego de escuchar la visión romántica que Shakira tenía sobre sus letras y cómo componía, Paco se mostró admirado de sus frases e inteligencia. Fue entonces que le preguntó si había pensado en casarse, a lo que ella respondió.

"Sí lo he pensado (en casarse), solamente lo he pensado", indicó Shakira. Stanley abundó en saber en qué etapa de su vida querría contraer matrimonio y tener hijos.

"Yo creo que no existe una edad apropiada ni una condición específica para casarte, creo que es cuando realmente te sientas preparado a convivir con otra persona y todavía no me siento tan preparada", precisó ella.