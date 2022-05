Mariazel: 5 FOTOS que demuestran que es la MAMÁ más guapa de toda la farándula

Mariazel es una de las conductoras más queridas y reconocidas de toda la televisión mexicana y aunque muchos no lo creen la simpática “hermana disfuncional” ya es mamá por lo que en esta ocasión te presentaremos 5 fotos de la también actriz con las que se demuestra es la mamá más guapa de toda la farándula, además, te diremos cómo es su relación con su única hija llamada Laia.

Es muy poco frecuente que Mariazel hable sobre su vida personal, sin embargo, en la última emisión de “Más Deporte”, la conductora recibió una agradable sorpresa a propósito del Día de las Madres pues fue visitada en el set de grabación por su hija Laia y por su esposo Adrián Rubio, quien se encargó de revelar cómo es que es Mariazel en su faceta como madre.

“Como madre es una mamá excelente, siempre he dicho que, admiro mucho el profesionalismo que ella tiene y que no descuida ningún punto aparte personal, que también es muy importante y creo que es un gran ejemplo de vida tanto para mí como pareja, como para Laia como mamá y como mujer, como profesional y como todo”, fueron las palabras de Adrián Rubio para Mariazel.

En otro momento del programa, Mariazel demostró que es una mamá sumamente complaciente pues se animó a cargar a Laia, quien está a unos cuantos meses de cumplir 10 años y fue aquí donde Adrián Rubio señaló que, en la intimidad de su casa, Mariazel es una mujer verdaderamente comprometida con su familia.

“Uno pensaría que se la pasa trabajando, pero no, una vez que llega a casa deja afuera el personaje y se compromete al cien por ciento con la familia, creo que esto es admirable no solamente de Mariazel sino de todas las mujeres que trabajan y son mamás”, finalizó el actor.

¿Cómo es Mariazel como mamá?

Como se mencionó antes Mariazel trata de no ventilar diversos aspectos de su vida personal y su relación madre e hija con Laia es una de ella, sin embargo, en las ocasiones en las que ha dejado ver cómo se comporta en esta faceta ha dejado ver que es una mamá sumamente cariñosa y complaciente pues no importa si llega casa cansada por sus largas jornadas de trabajo siempre se da un tiempo para jugar con su hija.

Asimismo, también ha dejado ver que consiente mucho a su hija y prueba de ello es que apenas hace unos días, para festejar el Día del Niño, realizó una dinámica que consistía en que no podía negarle nada a su hija, pero aquí también demostró que el hecho de ser complaciente no significa que no sea dura pues le pidió a su hija que no abusara en sus peticiones, no obstante, terminaron adoptando a un cachorrito al que le pusieron el nombre de “panda”.

Las fotos ente madre e hija son frecuentes en el perfil de Mariazel y en ellas se puede apreciar claramente que le heredó toda su belleza a Laia por lo que ya se ha ganado el título de ser la mamá más guapa de toda la farándula.

