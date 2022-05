"Escándalo total": Ana Martín quería ser Miss Mundo, pero la descalificaron por esta razón

Los concursos de belleza se caracterizan por ser rígidos en cuanto a sus reglas, pues además de premiar los atributos de las mujeres más hermosas de una región, buscan que estas se apeguen a las normas que rigen a este tipo de competencias, algo con lo cual, Ana Martín no cumplió.

Fue en 1963 cuando un rostro fresco y angelical hizo que todos los reflectores voltearan a México, país de donde era originaria una joven de tan solo 17 años que ya destacaba por su gran atractivo físico, al grado que llegó a calificar en uno de los certámenes más importantes de aquella época: Miss Mundo.

Después de una larga competencia, Ana Martín comenzó a posicionarse como la favorita de los jueces y de la audiencia, quienes juraban que la chilanga llevaría a México la gloria internacional de la belleza.

La ahora actriz de 75 años que fue la primera mexicana en participar en dicho concurso, y aunque fue elegida entre las siete mejores finalistas, hubo algo que terminó por costarle la corona.

Tras ser la ganadora de las categorías 'Traje Nacional' y 'Traje de Baño', Ana Martín se vio forzada a abandonar el certamen por haber incumplido con una de las normativas para participar, la edad.

Entre los estatutos de Miss Mundo califica el hecho de tener 18 años cumplidos al momento de participar, requisito con el cual no contaba la que años más tarde sería la estrella de la telenovela 'El pecado de Oyuki'.

Por ello, luego de que el comité organizador revisara con detenimiento sus documentos de inscripción, no tuvieron más remedio que impedir continuar en el certamen.

"Revisaron bien mis papeles en ese momento y me dijeron que no podían considerarme para la corona... Me sentí destrozada, no pude hacer nada", contó Ana Martín en una entrevista del 2009.