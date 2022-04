Bárbara Mori: Las FOTOS que comprueban que ha sido la mejor 'Rubí' de todos los tiempos

Bárbara Mori es una actriz que siempre ha destacado por su belleza y talento artístico, características que la llevaron a encarnar a una de las villanas más emblemáticas de todos los tiempos: Rubí.

Con esta telenovela, Bárbara Mori hizo su debut como protagonista en Televisa, luego de haber encarnado diversos papeles que la llevarían a ganarse un lugar en el corazón de los televidentes, quienes sorprendentemente sufrían con el dolor de la bella y siniestra Rubí, quien no solo tuvo un trágico final, sino que se convirtió en un papel difícil de interpretar.

Esto en atención a que la readaptación del melodrama en 2020 no tuvo ni la mitad de la audiencia que logró el argumento en el que participaron bellezas como Jaqueline Bracamontes y Marlene Favela, quien por cierto también aspiró a ser la protagonista de la historia de Yolanda Vargas Dulché.

En el casting para encontrar a la protagonista de la que se volvería una de las telenovelas más exitosas de Televisa también figuraron rostros como el de Anahí, Mónika Sánchez y Patricia Manterola. Aunque al final la actriz que resultó victoriosa fue la seductora Bárbara Mori.

Y esto no fue para menos, ya que desde sus audiciones Bárbara Mori adoptó a la perfección el estilo de Rubí, lo cual según Ana Martín, actriz que interpretaba a la mamá de la protagonista, hizo que se quedara con el papel de la ambiciosa mujer:

"De repente veo entrar unos tacones con un vestido rojo, maquillada y me quedé súbita (...) no dije nada, hicieron sus pruebas y ya después supe que era Bárbara Mori y me dio mucho gusto porque realmente se ve que estudió, que se preparó, que manejó el personaje como los cuentos de Yolanda Vargas Dulché" expuso la primera actriz para 'Cuando grababa'.