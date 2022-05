Curvy Zelma usa falda como una blusa strapless y presume su figura: FOTO

Zelma Cherem, mejor conocida en redes sociales como Curvy Zelma, demostró que sólo se necesita de la creatividad para vestirse bien, puesto que en sus redes sociales presumió cómo convirtió una falda larga en una blusa o vestidito strapless con el que destacó su figura y resaltó su curvilínea silueta.

La ex participante de "Survivor México" se ha colocado como un referente de moda, sobre todo para las chicas de talla grande, pues en sus cuentas oficiales como Instagram, en donde ya tiene 724 mil seguidores, presume sus mejores looks, en los que demuestra que no hay razón para esconder el cuerpo cuando es muy voluminoso, y por el contrario hay que saber cómo sacarle provecho con cada prenda de ropa.

Curvy Zelma usa falda como una blusa strapless

La colaboradora de "Venga la Alegría" no sólo sigue las tendencias de moda, sino que también da soluciones fáciles para que sus seguidores puedan cambiar drásticamente una pieza de ropa, por ejemplo, este viernes por la tarde Cuvy Zelma subió unas historias de Instagram, en las que reveló que había convertido una falda larga como un vestidito.

Curvy Zelma convierte prensa en mini vestido Foto: Especial

Zelma demostró su creatividad, pues una falda color menta con lunares negros la utilizó como un mini vestido que modeló a la perfección su silueta. La pieza tiene un toque atrevido, pues llega a ser un poco más corta de lo habitual, y tiene una abertura en la pierna, sin embargo, mantiene el estilo elegante y chic. En tanto, para aquellas que no quieran ser tan arriesgadas, también podría quedar como una blusa strapless ideal para este tiempo de calor.

Zelma Cherem se ha vuelto una de los talentos de Tv Azteca más queridos por la audiencia, ya que es un ejemplo para muchas mujeres plus size. Además, no sólo es conductora y actriz, también es cantante y próximamente se enfocará más a esta carrera en donde también está dando mensajes de amor propio.

