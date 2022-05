Curvy Zelma posa para revista como nunca antes y rompe los estereotipos de belleza

Curvy Zelma acumula otro logro en sus esfuerzos para empoderar los cuerpos curvy, pues será la portada de una importante revista este mes de mayo. La actriz y conductora volvió a romper los estereotipos de belleza al modelar diferentes prendas y dejarlas ver en su cuenta de Instagram, en donde recibió el reconocimiento de sus seguidores.

La ex participante de 'Survivor México' se ha convertido en un ejemplo para las mujeres de talla grande, ya que ha demostrado que pueden utilizar cualquier tipo de prenda y no sólo lucir bien, sino también aprovechar su corporalidad para verse sensuales y provocativas, desafiando de esta forma los estereotipos de belleza que establecen que las figuras como la de ella no son atractivas.

Curvy Zelma posa para una revista

Zelma Cherem, nombre real del talento de Tv Azteca, publicó en su cuenta de Instagram, en donde la siguen más de 722 mil personas, la sesión de fotos para la revista 'Imaginary Magazine', la cual se especializa en moda, belleza, música, viajes y arte. De esta forma, la también influencer demuestra que es un ejemplo en el mundo del estilismo.

Curvy Zelma posa para una revista de belleza Foto: IG @curvyzelma

"De actriz a conductora CURVY nos presenta su nueva faceta como cantante", fue la forma en la que la publicación presentó a la estrella de televisión, quien retomará su carrera como intérprete, pues hay que recordar que participó en el reality 'Buscando a la nueva Banda Timbiriche', en donde a pesar de no ganar la competencia demostró su talento vocal.

Zelma posó con diferentes looks el más impresionante un vestido con tool de strapless en color vino que acompañó con lujosas joyas y un peinado de cabello liso. Para otra de las postales, la también actriz se lució con una pieza transparente que dejó ver un poco de su piel y sus curvas, que tanta fama le han dado.

Sin embargo, la foto que fue elegida como la portada de la revista fue en la que modeló un vestido corto en color blanco, el cual tenía una especie de collar de cuentas. El outfit le permitió a la conductora de Venga la Alegría lucir sus impresionantes piernas. Así, una vez más Curvy Zelma empoderó a las mujeres de silueta curvy y demostra que también pueden aparecer en este tipo de publicaciones.

SIGUE LEYENDO:

Poderoso magnate intenta conquistar a Curvy Zelma; estos son los LUJOS que presume en redes | FOTOS