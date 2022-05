¿Cuántas cirugías tiene Brenda Zambrano? Así se veía antes de sus procedimientos estéticos | FOTOS

A pesar de su amplia popularidad en redes sociales, Brenda Zambrano se convirtió en la segunda expulsada de 'La Casa de los Famosos 2', lo cual provocó que algunos de sus detractores recordaran cómo lucía la guapa modelo antes de sus cirugías plásticas.

Pues previo a que la guapa influencer hiciera sus primeras apariciones en la televisión, su apariencia distaba mucho de como actualmente podemos verla en redes sociales.

Incluso si recordamos cómo lucía en la segunda temporada de Acapulco Shore, podemos ver que Brenda Zambrano está cambiadísima y no solo por su tinte y manera de maquillarse, sino por todas las cirugías estéticas a las que se ha sometido, entre ellas la liposucción y la transferencia de grasa a los glúteos.

De hecho, la propia novia del modelo Guty Carrera, quien por cierto, también se encuentra participando en un reality show, ha declarado en diversas entrevistas, que ella no tiene reparo en admitir que se ha realizado diversas operaciones.

“Estoy operada de todo, tengo lipo, me puse y me quité chichi (...) yo estoy operada de pies a cabeza. No me he operado las uñas porque no se puede y, si se puede, no me he enterado. y no me he operado el cerebro porque no hay para volverme más inteligente”, relató Brenda Zambrano durante una entrevista hace algunos años.