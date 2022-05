LCDLF2: Brenda Zambrano filtra chats en los que Nacho Casano le coqueteaba; él dice que no la conoce

Luego de que se diera a conocer que Brenda Zambrano se convirtió en la segunda eliminada de 'La Casa de los Famosos 2', las redes estallaron, pues de acuerdo con la bella actriz, todo fue culpa de Nacho Casano, quien actuó por "ardor" al no haber logrado concretar una cita con la joven de 28 años.

De acuerdo con el relato de Brenda Zambrano, Nacho Casano se comunicó con ella desde hace algunos años por medio de su cuenta personal de Facebook y aunque en un principio ella trató de ser cordial y responderle los mensajes, al poco tiempo perdió el interés en la conversación, no así el actor de 41 años.

"Nunca lo conocí (a Nacho Casano) en persona, esos mensajes que tengo de 2013 es de su Facebook personal, creo que en esa temporada Instagram no estaba tan activo; nunca me lo topé, siempre era 'hola, hola, hola, hola, hola', no tengo aquí mi celular, sino les mostraba el pantallazo", relató Brenda Zambrano a su salida de LCDLF2.