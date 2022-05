"Ella a mí no me va a ganar jamás": Laura Bozzo rompe alianza con Niurka y comienza pelea en LCDLF2 | VIDEO

Niurka Marcos y Laura Bozzo siguen dando de qué hablar en 'La Casa de los Famosos 2', donde nuevamente quedó claro que las viejas rencillas que sostenían siguen impidiendo una verdadera reconciliación entre las divas.

De hecho, luego de que Niurka Marcos amenazara con golpear a la peruana si esta seguía "picándole la cresta", la presentadora de televisión también arremetió en contra de quien fuera su aliada en el reality.

Fue así que luego de que ambas sostuvieron una plática con sus equipos, los televidentes presenciaron que la tensión entre ellas solo había aumentado a raíz de su convivencia.

El escándalo fue tal que diversos programa de espectáculos retomaron la pelea entre Bozzo y Marcos, al grado de que algunos conductores tomaron partido, tal y como ocurrió con Gustavo Adolfo Infante, quien se dijo fiel seguidor de la peruana, calificando a la cubana de hipócrita.

Sin embargo, recordemos que Niurka ha sido sincera respecto a las alianzas que establece en 'La Casa de los Famosos 2', dejando en claro que estas son solo para generar "show", que es lo que le llama la atención a la audiencia.

No obstante, de acuerdo con Laura Bozzo, muchos mexicanos y latinos no son afectos de Niurka, ya que la consideran un personaje vulgar y eso no le gusta a todos.

"Yo he enfrentado a esa señora (a Niurka) en el rating ¿ok? Yo estaba en un canal y ella en otro canal, la tuvieron que sacar al mes. ¡La destruí! Y en México no es muy querida por su vulgaridad y forma de ser, no a todo el mundo le gusta. O sea que ella a mi no me va a ganar jamás", señaló Laura Bozzo.

En relación a su pelea con Niurka, Laura destacó que la cubana todavía no la conocía y que ahora que sabía cuál era su estrategia, buscaría vengar a las concursantes que salieron de LCDLF2, quienes supone, fueron expulsadas a causa de las intrigas de Niurka.

