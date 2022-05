Nicole Peña: 5 fotos del antes y después en su rostro, ¿se hizo cirugías?

Nicole Peña Pretelini es toda una sensación en Instagram, donde suele mantenerse cerca de sus casi 100 mil seguidores, a quienes no sólo les comparte algunos de los momentos más íntimos de su vida privada, sino que también los conquista con sus magníficas sesiones de fotos que son perfectas para hacer que su feed luzca de lo más aesthetic tanto con selfies, paisajes y amigos; sin embargo, algo que no ha pasado inadvertido para nadie es la radical transformación de su rostro.

La joven de 22 años ha conquistado las redes por ser la Peña Pretelini más guapa, aunque al haber estado expuesta a los medios de comunicación desde pequeña la ha hecho objeto de señalamientos por presuntas cirugías estéticas para corregir imperfecciones de su rostro, algo sobre lo que ella se ha posicionado en más de una ocasión con la intención de mostrarse sincera con sus seguidores, a quienes también comparte sus secretos más íntimos.

Rumores sobre las supuestas cirugías han dado mucho de qué hablar, pues como le ha pasado a cientos de celebridades, las facciones de Nicole cambiaron con el paso de los años y la imagen de una tierna niña que posaba junto al expresidente Enrique Peña Nieto y a Mónica Pretelini evolucionó a una adolescente y más tarde a los años dorados de los 20's. Es por ello que compartimos las 5 fotos que muestran el antes y después en el rostro de la influencer.

Nicole Peña junto a su papá. (Foto: Especial)

Así ha cambiado Nicole Peña tras formar parte de la familia presidencial

Uno de los momentos clave en la vida de la miembro más pequeña de la familia Peña Pretelini fue cuando su papá, Enrique Peña Nieto, llegó a la presidencia. Y es que a partir de entonces todos los ojos estaban puestos no sólo en el presidente y la primera dama, Angélica Rivera, sino también en sus hijas; es por ello que Nicole estuvo presente en muchos eventos importantes para el expresidente.

Cabe destacar que en esta época la joven se encontraba en la adolescencia y dejó de ser de la familia presidencial hasta el 2018, cuando cumplió 18 años de edad. Por lo que todas sus fotos muestran su radical transformación tanto de estilo como físico, pues en una de sus primeras imágenes más recordadas aparece bailando junto a Enrique Peña Nieto; algo que destaca de esta imagen es que aún muestra un rostro infantil y lleno de ternura.

Por supuesto, esta imagen ya no es la que luce actualmente, pues aunque sus rasgos siguen presentes, se pueden destacar algunos cambios importantes tanto en el tono de su cabello como en un rostro más delgado y con un par de ligeros retoques que la propia Nicole ha confirmado, aunque éstos fueron después de convertirse en adulta.

Así se veía Nicole Peña en 2021. (Foto: IG @nicolepp18)

Nicole Peña ha confesado no usar maquillaje. (Foto: IG @nicolepp18)

Hace unos meses la joven dejó que sus seguidores le realizaran algunas preguntas y la más frecuente de ellas fue precisamente sobre "arreglos estéticos" en el rostro, algo que desmintió por completo. "No, esta información sí que es falsa, nunca me tocaría la cara, yo creo. Así que no", dijo en una historia de Instagram.

Con esta declaración demostró que su belleza es natural y heredada por sus padres; sin embargo, destacó haber tenido una inseguridad con la forma de sus labios, algo que sí la llevó a una transformación estética con inyecciones, no con cirugía.

"Les voy a decir la verdad, no les voy a mentir: sí me inyecté los labios, era algo que me daba muchísima inseguridad porque mi labio de arriba era muy delgadito. Así que sí lo hice. Ahorita estoy contenta, no sé si lo vaya a hacer toda la vida pero ahorita me gusta", destacó sobre un sutil cambio en sus facciones.

Nicole Peña en una de sus fotos más recientes. (Foto: IG @nicolepp18)

Cabe destacar que el antes y el después de Nicole Peña ha dado mucho de qué hablar y así como había quienes aseguraban que se había sometido a más de un tratamiento estético, otros destacaban que el cambio podría deberse a los efectos del maquillaje; sin embargo, la influencer dejó en claro que se trata de un proceso totalmente natural que viene con los años, pues afirmó que "casi nunca me pinto, o sea, estoy más de cara lavada que pintada".

A pesar de ello, ha confesado que sí tiene un cómplice que le ayuda a que sus ojos y mirada se vean totalmente diferentes, pues con las extensiones de pestañas termina de lucir perfecta. Asimismo, sus fotos de Instagram delatan que para terminar de verse preciosa suele apostar por la tendencia de las cejas orgánicas, algo que sin duda da un extra a su imagen; mientras que para los labios, cuando apuesta por un color, siempre es el nude.

El cambio de color en su cabello de un castaño a un rubio también podría ser uno de los factores que hacen que el rostro de Nicole Peña se vea diferente a la forma en la que lucía hace 10 años, pues la luz que genera este tono ayuda a estilizar e incluso a rejuvenecer, esto sumado a que todas las personas embarnecen tras entrar a la adultez.

Esta es la última foto que Nicole compartió en sus redes sociales. (Foto: IG @nicolepp18)

