Nicole Peña recuerda a su mamá con emotiva FOTO; así era Mónica Pretelini

Nicole Peña es la hija más pequeña del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien en sus redes sociales se ha mostrado muy abierta, y recientemente conmovió a sus fans con una emotiva foto con la que recordó a su mamá, Monica Pretelini, primera esposa de EPN, y quien falleció en enero de 2007.

Monica fue la primer esposa del ex mandatario nacional, y aunque han pasado muchos años de su muerte, sus hijos no pasan un día sin que la recuerden, pues en muchas ocasiones han dejado ver que la extrañan a través de sus publicaciones de Instagram, como también lo ha hecho Alejandro, el único hermano de la familia Peña Pretelini.

En el que sería su cumpleaños 59, la hija de EPN y Pretelini recordó a su mamá con una emotiva foto que publicó en sus historias de Instagram. En la imagen se ve a Nicole cuando era una bebé y recibiendo un beso en la mejilla por parte de su mamá, un gesto que sin duda enterneció a sus fans.

“Esta va por ti. Todas. Feliz cumpleaños, si supieras lo que haría para festejarte. Antes de volverte a ver voy a crecer, nos reencontraremos y festejaremos todas las fechas y el tiempo perdido en un reloj sin tiempo”, escribió la joven para acompañar la imagen en la que está junto a su madre.

“Platicaremos mucho, por fin ser tú también mi perico porque eres la persona que más quiero conocer y que me conozca. Te amo”, finalizó.

Aunque los hermanos Peña no han hablado mucho acerca de su madre, el año pasado, la hija mayor del ex mandatario organizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores. En esta, Paulina, quien está próxima a casarse con Fernando Tena, respondió acerca de la ausencia de su mamá:

“Siento que no me quedó de otra. Fue lo que me tocó, así como hay personas que les hace falta su papá, su hermana o su hermano. Lo llevo como va”, expresó en un video.