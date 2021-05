Hija de Enrique Peña Nieto recuerda a su mamá con emotiva FOTO

La hija menor de Enrique Peña Nieto recordó este 10 de mayo a su madre Mónica Pretelini quien falleció el 11 de enero del 2007 debido a un paro cardiorespiratorio, Nicole Peña compartió una fotografía en donde aparece junto con sus hermanos Paulina y Alejandro a lado de su mamá.

En la imagen además de etiquetar a sus hermanos, la hija menor del exmandatario mexicano Enrique peña Nieto escribió “Feliz día” acompañado de tres emoticones en forma de ramo de flores, nubes y unas manitas como si estuviera orando.

Mónica Pretelini Sáenz, su muerte

Murió a los 44 años de edad, Mónica Pretelini Sáenz era esposa de Enrique Peña Nieto, en ese entonces el político era gobernador del Estado de México, y su muerte conmocionó a México entero.

Se informó que desde 2005 Pretelini comenzó a presentar ataques epilépticos, mismos que estaban controlados pero la madrugada del 11 de enero del 2007 la esposa de Enrique Peña Nieto y madre de Paulina, Alejandro y Nicole sufrió una crisis.

Pese a que Pretelini Sáenz fue atendida de emergencia en el Centro Médico del Instituto de Seguridad Social del estado de México y Municipios ubicado en Metepec, y posteriormente en el Hospital ABC en la ciudad de México, pero no pudo recuperarse y finalmente falleció.

Los escándalos de Nicole

A pesar de ser la hija más pequeña del matrimonio entre Mónica Pretelini Sáenz y Enrique Peña Nieto, Nicole ha dado mucho de qué hablar debido a su relación sentimental con Alejandro Espinosa.

Pero, ¿quién es Alejandro Espinosa? Este joven del que Nicole esta perdidamente enamorada es nada más y nada menos que sobrino de Angélica Rivera quien fue esposa de Enrique Paña Nieto.

Y aunque el exmandatario mexicano ya no está al lado de Rivera, eso no ha sido ningún impedimento para los jóvenes pues su amor es tan grande que no los detiene nada.

