Nicole Peña, ¿terminó con su novio? Estas son las románticas FOTOS con el sobrino de Angélica Rivera

Nicole Peña Pretelini, hija del expresidente Enrique Peña Nieto, podría haber terminado su relación con Alejandro Espinoza, sobrino de la actriz Angélica Rivera. Los jóvenes tenían una relación sólida desde hace varios años, por lo que la noticia sorprendió a los seguidores de la famosa pareja.

En su cuenta de Instagram, en donde la siguen más de 89 mil personas, la hija del ex mandatario solía compartir algunos momentos románticos junto a su novio, sin embargo, desde octubre de 2021 no han aparecido juntos, lo que comenzó a levantar las sospechas entre sus fanáticos de la plataforma digital.

Desde hace algunos meses, la joven de 21 años de edad comenzó a publicar una serie de mensajes que sus seguidores tomaron como algunas indirectas y despertaron las sospechas de un posible rompimiento con el sobrino de la llamada 'Gaviota'. "I think of you in colors that don't exist" (Te pienso en colores que no existen) y "I'm the happiest depressed person you'll ever meet" (Soy la persona deprimida más feliz que jamás conocerás), son las frases que comenzaron a alertar a sus seguidores.

Nicole Peña y Alejandro Espinoza se veían muy enamorados Foto: Especial

Los rumores sobre su separación también crecieron después de que el 14 de febrero, 'Día del Amor y la Amistad', la pareja no publicó ninguna imagen juntos, pues era muy común que en fechas importantes como esta subieran a sus redes sociales una romántica postal demostrándose cariño.

En cambio Nicole compartió una fotografía en donde aparece completamente sola, la cual acompañó con el mensaje "Welcome to my new era" (Bienvenida a mi nueva era), escrito que nuevamente puso en alerta a sus seguidores.

Nicole y Alejandro eran muy unidos Foto: Especial

¿Por qué terminaron Nicole Peña y Alejandro Espinoza?

Fue este jueves mientras la hija de exmandatario Peña Nieto hacía una dinámica de preguntas y respuestas, que habría confirmado su ruptura con Alejandro Espinoza. En sus historias de Instagram apareció la pregunta "¿Andas soltera?", a lo que Nicole sólo se limitó a decir "Single".

Sin dar más detalles la joven continuó con la dinámica, sin embargo, surgieron otros cuestionamientos en los que desató más incertidumbre, pues aseguró que su frase de vida es "Nada, pero nada es para siempre" y que el dolor "nos hace crecer y salir de esa zona de confort".

Mientras tanto, las cosas no están claras para sus fans, ya que aún hay varias fotos de ella y el sobrino de Angélica Rivera en su cuenta de Instagram, asimismo aún se siguen en esta red social. Algunos hablan de que posiblemente sólo se han dado un tiempo, y esperan que pronto confirme si es una separación definitiva.

Nicole Peña afirma que está soltera Foto: Especial

