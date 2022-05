Lupillo Rivera "rompe" definitivamente con Gustavo Adolfo Infante: "No ocupo estar en tu programa"

Tal parece que Lupillo Rivera se ha sumado al grupo de artistas que están en contra del periodista Gustavo Adolfo Infante por las innumerables notas que le ha dedicado, mismas que en su mayoría no le han gustado.

Durante el programa Sale el Sol y después replicado en De Primera Mano, presentaron el fragmento del encuentro con la prensa con el cantante donde aseguró que el comunicador es su excompadre debido a que siempre lo atendió cuando quiso, pero él "nada más dale chance de pegarte y te pega", mencionó sin especificar el origen de sus palabras.

Por esta razón, aseguró que no le tiene confianza: "Entonces dices, pa qué le doy, si Gustavo Adolfo Infante es más grande que los artistas y más importante que los artistas... yo no ocupo estar en tu programa", dijo ligeramente molesto.

¿Cuál fue la respuesta de Gustavo Adolfo Infante?

Al "Toro del corrido" se le hicieron varias preguntas que muchas de ellas evadió; sin embargo, Gustavo Adolfo Infante ironizó al decir que la prensa tiene la culpa por no preguntarle por sus nominaciones a varios premios o por el éxito de su último material discográfico.

Sobre el mensaje de Lupillo Rivera se limitó a decir "está bien"; sin embargo, después de escuchar sus problemas con la prensa y sus actitudes groseras le dijo que el no es nadie para vetar a los artistas y que el día que guste presentarse en su programa, con gusto lo atenderá.

Ya en De Primera Mano, mencionó que por desgracia para el hermano de Jenni Rivera, pertenece a ésta dinastía y que quiera o no estará envuelto en la polémica por todo lo que han hecho los miembros de su familia. De manera particular numeró una serie de controversias del artista a quien calificó como extraordinario, pero que tiene tiempo de no "conectar una".

"Dice que é no quiere saber nada de mi show, yo sí Lupillo, el día que tú quieras y puedas este programa y en donde yo tenga la oportunidad de trabajar siempre estarán abiertos para ti", le respondió.

SIGUE LEYENDO:

La Casa de los Famosos: Ivonne Montero eleva la temperatura con sugerente pose de yoga | VIDEO

Karely Ruiz: Así fue su acercamiento con Andrés García; ¿sí lo mandó al hospital? | VIDEO

Michelle Salas heredó la elegancia y belleza de su abuela Silvia Pinal; así se luce en Cannes | FOTOS