¡Escándalo! Lupillo Rivera le rompió el corazón a Belinda; Mayeli Alonso revela por qué terminaron

Mayeli Alonso, está dando mucho de qué hablar en La Casa de los Famosos 2. La exesposa de Lupillo Rivera no ha dudado en 'soltar toda la sopa' respecto al romance de su ex con Belinda. Sin tapujos, Mayeli ha ventilado las intimidades de la que en su momento fue una de las noticias más jugosas del mundo del espectáculo.

Y es que nadie imaginó que Belinda y Lupillo Rivera podrían tener una relación amorosa, pues los cantantes provienen de diferentes ambientes. Sin embargo, la chispa surgió en las grabaciones de La Voz México, reality show de música en donde los dos fueron coaches en 2019.

A pesar de que Beli siempre negó haber tenido un noviazgo con el 'Toro del Corrido', el mismo Rivera lo gritó a los cuatro vientos durante una entrevista en 'Chisme No Like'. Estaba tan enamorado de la cantante, que hasta se tatuó su bello rostro en un brazo, aunque después terminó por cubrirlo.

Este viernes 13 de mayo, tal parece que es de mala suerte para Belinda, pues ni más ni menos que Mayeli Alonso acaba de revelar ante las cámaras de La Casa de los Famosos 2 que la actriz de 'Bienvenidos a Edén' estaba muy enamorada de Lupillo Rivera, además de que se entró que su romance inició antes de que La Voz México saliera al aire.

"A lo mejor ellos andaban desde antes, porque en eso empieza La Voz México y yo me enteré de que ellos sí andaban. Yo ya no lo quería en ese entonces"

Belinda y Lupillo Rivera vivieron un romance 'secreto'

Para sorpresa de sus compañeras, Mayeli reveló que Lupillo es muy 'volado' con las mujeres, y contrario a lo que se piensa en los medios de comunicación, fue él quien le puso un alto a su relación con Belinda, dejando a la cantante con el corazón roto.

"Ella se clavó mucho. Unas fuentes que tengo me dijeron que ella le lloraba a veces porque él es cabrón. Ese güey no creas que lo traes como pen..."

Además, aseguró que Beli no es una mujer interesada y que si anduvo con Rivera es porque ella se enamoró de él. Mayeli Alonso desmintió que Lupillo le haya regalado una casa a la cantante y aseguró que tal vez dinero sí le dio para el enganche.

"No creo que le haya dado una casa. A lo mejor dinero para el enganche sí, pero una casa no. Lupillo es muy dadivoso, pero no es ningún tonto".