Eugenio Derbez y la experiencia que le hizo cambiar su forma de hacer comedia en el cine

Eugenio Derbez dio una entrevista para Gonzalo Lira en Esta Mañana. Durante la charla habló de su más reciente película The Valet, la cual se estrenó en Star Plus.

Sobre la cinta asegura que es marca perfectamente lo que busca llevar a la pantalla: una equivalencia entre el drama y hacer reír a su público.

Destacó que aprendió a hacer esto después de ir al cine con unos amigos. Durante la función, comentó, sus colegas se pasaron toda la proyección riendo a carcajadas. Cuando les preguntaron qué tal les había parecido la función, todos aseguraron que fue una experiencia regular.

Esto caló hondo en la mente de Eugenio, quien descubrió que es necesario mantener cierta profundidad para que la gente recuerde los proyectos que realiza y además pasar un buen tiempo.

"Algo pasaba, siento que si una comedia no tiene corazón, no tiene corazón o no tiene mensaje, la desechas", dijo.