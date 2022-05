"Se pasó de whitexican": Critican a Camila Sodi por peculiar "secreto" para trabajar toda la noche

Camila Sodi volvió a ser tendencia, luego de compartir a través de su cuenta de Instagram cómo es su "preparación" para aguantar trabajar toda la noche, algo que sorprendió a más de uno de sus seguidores, pero que al mismo tiempo generó polémica, ya que al parecer la actriz hace uso de un suero vitaminado.

En un video corto, la actriz se ve recostada en uno de sus sillones, al parecer en lo que es su estudio, mientras que un enfermero le está colocando una sustancia de color café y después una transparente, en el momento en el que Sodi descansa con su gato y lee un libro.

Por su parte, a Sodi se le ve tranquila y hasta feliz de recibir su tratamiento, el cual fue objetado por algunas personas quienes expresaron que la mejor manera para estar en forma y poder tener un cuerpo saludable es comer bien y no suministrarse sustancias. "Esta publicación se pasó de whitexican", se lee entre los comentarios.

Unos más afirmaron que la "prole" no tiene para algo así, por lo que sólo aguantan como pueden. Uno de los comentarios que más provocó reacciones fue el de un usuario identificado como "henrichmine", quien dice ser médico y explicó que: "No sirven de nada a menos que tengas deficiencias o en los casos de deshidratación por resaca. No tiene ningún sentido meter soluciones salinas o vitaminadas. Pero es un negocio y moda pasajera. Pero está bien, las personas que lo pagan SOBRE PAGAN ALGO QUE EN INSUMOS NO LLEGA A $500 pesos y ese servicio te lo dejan caer desde 3 hasta 6 mil. Típico ahora en Tulum", se lee.

Le llovieron críticas a Camila Sodi. Foto: Instagram

¿Qué beneficios tiene el suero vitaminado?

Sin precisar el tipo de sustancias que le suministran a Sodi de manera intravenosa, se cree que podría ser un suero vitaminado o salino, incluso en la publicación la actriz etiquetó a Wellness Drips, empresa que se habría encargado de aplicar el tratamiento.

En el sitio de internet de la empresa Wellness Drips, se hace mención que realizan una serie de procedimientos que ayudan a recupera el estado físico y emocional con terapias intravenosas patentadas científicamente.

Mientras que los expertos señalan que, de acuerdo con los protocolos médicos utilizados, con esta técnica se puede: mejorar la potencia del sistema inmune, aumentar los niveles de energía y combatir la fatiga, incluso hasta mejorar los síntomas de la depresión y ansiedad.

