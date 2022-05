Chabelo cambio las películas infantiles por el Cine de Ficheras junto a Alfonso Zayas y Maribel Guardia

Xavier López, mejor conocido como 'Chabelo', es uno de los personajes más importantes del espectáculo en México, pues comenzó su carrera a finales de los años 50 y se mantuvo vigente con programas infantiles como 'En Familia con Chabelo', sin embargo, pocos recuerdan que participó en películas del polémico Cine de Ficheras, junto al ícono del género Alfonso Zayas y una de las más guapas actrices, Maribel Guardia.

Alfonso Zayas era un actor que perteneció a una de las dinastías más importantes del cine mexicano: Los Inclán. Sus tíos, Lupe y Miguel, así como Raúl 'Chato' Padilla, recordado como Jaimito, el cartero, en 'El Chavo del 8', comenzaron en la época dorada de la cinematografía nacional, mientras que sus primos Rafael, Alfonso Obregón y Raúl 'Chóforo', continuaron con su legado en la pantalla grande, televisión, el teatro y el doblaje.

En tanto, Maribel Guardia se dio a conocer al representar a Costa Rica en Miss Universo 1978. Aunque no se llevó la corona del certamen, llamó la atención de los productores de cine y televisión quienes la invitaron a participar en varios de sus proyectos, siendo su debut en la cinta 'Como México no hay dos', de 1982. Después, cautivó con su belleza a los seguidores del Cine de Ficheras, género en el que presumía su espectacular silueta, la cual aún mantiene ahora a los 62 años.

Xavier López creo al personaje de 'Chabelo' Foto: Especial

Así fue la película de Chabelo en el Cine de Ficheras

Durante los años 70, Xavier López ya se había convertido en "el amigo de todos los niños" gracias a su programa dominical 'En Familia con Chabelo', que dio inicio en 1968. Debido a esta conexión con los más pequeños de la casa, el actor grabó las películas 'Pepito y la lámpara maravillosa', 'Chabelo y Pepito contra los monstruos' y 'Chabelo y Pepito detectives', junto al Martín Ramos, uno de los pequeños actores más cotizados de la época.

No obstante, para 1984, decidió dejar de lado las películas infantiles y con su personaje de 'Chabelo' participó en la cinta 'Macho que ladra no muerde' estelarizada por Zayas, Rebeca Silva, Maribel Guardia, Alberto Rojas 'El caballo', Rafael Inclán, la vedette Angélica Chain, Pedro Weber 'Chatanuga', entre muchos más actores de la época.

La historia, en la que López personifica al hijo de Alfonso, tuvo mucho éxito, esto debido a la combinación del humor de los dos actores, por esa razón, cuatro años después de su estreno, se reveló una segunda parte titulada 'Dos machos que ladran no muerden', en la que ya no estaba Guardia, no obstante, su lugar fue ocupado por Sasha Montenegro, quien fue conocida por tener una relación con el presidente José López Portillo.

Xavier López 'Chabelo' se retira

Después de sumar más de 50 créditos en diferentes proyectos de teatro, cine y televisión, Xavier López decidió retirarse del medio artístico. Tras terminar las transmisiones de 'En familia con Chabelo' en 2015, el actor se alejó de los escenarios, sin embargo, se mantiene vigente debido a que se ha vuelto un ícono de internet, ya que muchos usuarios lo han hecho un meme, porque lo consideran "inmortal", pues muchos de los artistas de su generación, de México e incluso de otros países, ya han fallecido, mientras él todavía es "el amigo de todos los niños".

SIGUE LEYENDO:

Esta hermosa vedette del Cine de Ficheras fue ESPOSA de Chabelo y nadie lo recuerda: FOTOS

¡Chabelo reaparece para este Día del Niño! Así reacciona Xavier López sobre sus MEMES