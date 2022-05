Esta es la canción de Juan Gabriel que interpretó Vicente Fernández ¿en realidad se odiaban?

Cuando se habla de exponentes de la música mexicana es complicado no mencionar los nombres de Juan Gabriel y Vicente Fernández, pero lamentablemente para los fans de su música nunca compartieron escenario, esto por una supuesta rivalidad que nunca se confirmó. Pero lo que sí existió fue una colaboración, ya que Don Chente interpretó una canción que compuso Juanga.

‘El Divo de Juárez’ es considerado un verdadero prodigio no solo vocalmente, sino que también en la composición. Se tiene que recordar que cuenta con más de 300 canciones bajo su nombre, mismas que fueron interpretados por grandes nombres como Luis Miguel y Rocío Dúrcal. Pues el ‘Charro de Huentitán’ también figura en esa lista.

Se dice que, a pesar de tener esta rivalidad, los dos reconocían el talento del otro, por lo que Juan Gabriel le invitó en una ocasión a interpretar una de las canciones que había escrito. Vicente aceptó y lo hizo a todo pulmón durante una presentación en vivo.

La canción

El año en la que los dos dejaron de lado el orgullo y decidieron colaborar para una canción fue en 2015. Aquí se dice que el primero en acercarse al equipo de trabajo del otro fue ‘El Divo de Juárez’. Cuando llegó el ofrecimiento el equipo de Chente no pudo negarse, ya que era un gran tema y confiaba plenamente en la música de Juanga.

“Me habló Juan Gabriel y me pidió muy amablemente que si le permitía usar mi voz en su canción ‘La diferencia’. Me dijo que nadie le había grabado su tema como yo, que si le dejaba usar mi voz y le hacía un nuevo arreglo. Que no era necesario que yo asistiera al estudio y acepté, pues le tengo mucha confianza, ya que en ese aspecto es un genio”, dijo en una entrevista Don Vicente.

La canción se convirtió en uno de los más grandes éxitos del cantante de regional mexicano, por lo que quedó claro que la dupla hubiera hecho mucho más grande la leyenda de los dos artistas que conquistaron a todo México y algunas otras partes del mundo con sus voces.

