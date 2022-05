Bella actriz que debutó con La India María fue la primera esposa de Marco Antonio Solís

Marco Antonio Solís es un destacado cantante, compositor y productor, que ha tenido una carrera llena de éxitos, sin embargo, en el plano personal ha tenido altas y bajas, pues se ha casado en dos ocasiones, una de ellas con una bella actriz que debutó con 'La India María', icónico personaje de María Elena Velasco. A pesar de en un principio la pareja estaba muy enamorada, las cosas no salieron bien y aquí te contamos la historia.

El intérprete de '¿A dónde vamos a parar?' comenzó su carrera como miembro de 'Los Bukis', grupo que formó junto a su primo Joel Solís y que debutó en 1972. Durante toda esa década, la banda fue adquiriendo fama, lo que los llevó a presentándose en diferentes lugares y programas, así como conocer a diferentes personalidades y fue así que Marco Antonio empezó a frecuentar a Beatriz Adriana, una actriz y cantante que ya tenía una larga trayectoria en el medio artístico.

¿Quién fue la primera esposa de Marco Antonio Solís?

En 1980, Beatriz Adriana Flores de Saracho, nombre completo de la artista, estaba saliendo de una relación, en la cual había tenido un hijo, Leonardo Martínez; sin embargo, contaba con el respaldo de sus años de carrera para salir adelante, pues empezó a trabajar desde que tenía 13 años como cantante y ya tenía varios reconocimientos nacionales e internacionales.

Beatriz Adriana y Marco Antonio Solís se casaron en 1983 Foto: FB Beatriz Adriana

En tanto, el integrante de 'Los Bukis', quien a penas estaba despuntando, se comportó amable y generoso con ella y la joven actriz, que tenía tan sólo 22 años, quedó cautivada. Los artistas comenzaron una relación y empezaron a vivir juntos tan sólo un año después de conocerse, para posteriormente, en 1983, contraer matrimonio y más adelante darle la bienvenida a su hija Beatriz Solís.

"Yo lo contraté (a Marco Antonio Solís) para la película (La Coyota). Él no tenía dinero, no tenía fama. Pero yo sí. Le di dinero, le di amor, le abrí puertas y le di todo mi amor", contó en una entrevista Flores de Saracho, quien se separó del intérprete de 'Si no te hubieras ido' debido a sus múltiples infidelidades, una de ellas, supuestamente, con Marisela, quien aseguró que conoció a 'El Buki' cuando ella tenía 20 y ella 14 años.

Beatriz Adriana: cantante y actriz que conquistó a 'El Buki'

La nacida en Navojoa, Sonora, el 5 de marzo de 1958; comenzó cantando en diferentes eventos y lugares en Tijuana, Baja California, cuando era una niña. Fue en 1970, cuando fue descubierta por Angélica María, quien la llevó a la Ciudad de México para que fuese escuchada en una audición por Raúl Velasco, que era titular de 'Siempre en domingo'.

A la par de su carrera como cantante, comenzó una en la pantalla grande, pues con tan sólo con 15 años debutó en la película 'La Comadrita', protagonizada por María Elena Velasco, 'La India María'. 'Me lleva la tristeza', 'Caminos de Michoacán', 'Hijos de Tigre' y 'El preso No. 9', son algunas de las alrededor de 30 cintas en las que participó.

Después de su divorcio de 'El Buki', Beatriz Adriana tuvo que criar a sus hijos sola, pues Solís se desentendió de su primogénita, y aunque se volvió a casar con Óscar Herrera Calderón, la relación duró pocos meses. Joan Sebastian, Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, Manolo Marroquí, Federico Méndez, son algunos artistas con los que grabó temas.

Finalmente, la cantante y actriz no ha tenido una vida fácil, pues en el 2000, sufrió la pérdida de su hijo, Leonardo Martínez, quien fue asesinado junto a un amigo durante un secuestro. Tras el traumático suceso, Beatriz se mudó a Estados Unidos, país en el que actualmente reside.

