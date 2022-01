Beatriz Solís: la historia de la hija de ‘El Buki’ que el cantante ABANDONÓ de pequeña

Beatriz Adriana es una de las cantantes de regional mexicano más famosas de los años setentas y ochentas en México. Con su estilo para cantar, que incluía gestos a la hora de interpretar, fue considerada una artista única; además de ser poseedora de una gran voz.

La vida de Beatriz Adriana se cruzó con Marco Antonio Solís cuando El Buki todavía no era famoso. Y según ha declarado la cantante, ella apoyó a Marco en los inicios de su carrera porque ella sí era famosa y tenía dinero.

Beatriz y Marco Antonio se conocieron durante la filmación de la película “La Coyota”, fue en el rodaje de esta cinta, que los actores y cantantes se enamoraron y contrajeron matrimonio.

“Yo lo contraté para la película. Él no tenía dinero, no tenía fama. Pero yo sí. Le di dinero, le di amor y todo lo demás”.

Producto del amor entre los artistas, nació Beatriz Solís, la segunda hija de Beatriz Adriana; sin embargo, su relación con Marco Antonio Solís se estaba resquebrajando, pues según explica la cantante, él empezó a tener fama, dinero y muchas mujeres.

Estando aún casado, El Buki empezó un romance con la cantante Marisela, con quien también colaboró musicalmente. Juntos tuvieron mucho éxito, aunque se rumora que Marco Antonio no tiene permitido volver a cantar con la rubia que alguna vez consideró "La pareja ideal".

A pesar de la fama y la fortuna, la vida familiar de Marco Antonio Solís no marchaba bien; se divorció de Beatriz Adriana y abandonó a su pequeña hija Beatriz, que permaneció mucho tiempo en las sombras, hasta que a la edad de 18 años apareció en una entrevista en el programa de Cristina para presentar a su bebé Leonardo y lanzar su carrera de cantante. En la emisión, la adolescente reconoció que tenía más de 3 años sin hablar con su papá El Buki, y que el único contacto que mantenían era por teléfono.

"No le importé como hija. No creo que le importe mi carrera. Yo quiero resaltar por mi cuenta, no por ser hija del Buki"