Aleida Núñez presume piernas de infarto con espectacular outfit de carnaval: FOTO

Aleida Núñez derrochó sensualidad en su última publicación realizada a través de su perfil oficial de Instagram pues mostró lo bella que lució durante su presentación en el carnaval de Tierra Blanca, Veracruz, por lo que la actriz y cantante confirmó por qué es que es considerada como una de las mujeres más hermosas de toda la farándula.

Como se mencionó antes, fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Aleida Núñez estuvo compartiendo todos los pormenores de su participación en el Carnaval de Tierra Blanca, Veracruz pues desde muy temprano estuvo compartiendo algunas fotografías y videos del proceso de maquillaje al que se sometió para lucir tan bella como siempre acostumbra.

Posteriormente, la actriz compartió algunas historias donde se le pudo ver saludando a sus miles de seguidores mientras recorría las calles de Tierra Blanca a bordo de un carro alegórico donde también viajó “El príncipe del Carnaval”, además, en este evento también estuvo presente su colega Julián Gil, quien aprovechó el estar junto a la actriz para tomarse una foto con ella y compartirla en sus redes sociales.

En cuanto a su outfit, Aleida Núñez portó una espectacular creación del reconocido diseñador Stivens Palacios y dicho traje estaba confeccionado en tela amarilla, consistía en un atrevido body que tenía como peculiaridad que tenía diversas cintas multicolores que además de formar parte de la prenda también servían como elementos decorativos que impedían que la actriz enseñara de más.

Para complementar su outfit, la actriz de “Corazón Guerrero” utilizó unas altas zapatillas de color rosa, las cuales, le aportaron un toque extra de sensualidad a su imagen, además, en esta ocasión la actriz optó por un maquillaje un tanto sutil por lo que pudo demostrar que su belleza es completamente natural.

“Hermosa como siempre”, “Toda una Diosa”, “La Reina del Carnaval”, “Qué preciosa” y “La perfección hecha mujer", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Aleida Núñez, la cual, en poco tiempo logró acumular cerca de 10 mil likes.

Cabe mencionar que una vez que terminó su compromiso en tierras veracruzanas, la actriz viajó por carretera de madrugada para poder cumplir con el llamado de la telenovela “Corazón Guerrero” donde gracias al gran momento que atraviesa ha ido tomando mayor relevancia en el melodrama con su personaje de “Selena”, no obstante, la bella actriz tapatía se mostró agradecida por tener trabajo y por poder sentir el cariño de sus miles de seguidores.

Aleida Núñez deja la soltería

Hace unos días comenzó a circular un rumor en el que se aseguraba que Aleida Núñez se encontraba estrenando novio, sin embargo, lo que más llamó la atención fue que se dijo que la actriz no lo había presentado públicamente porque su pareja no era un hombre adinerado, incluso se dijo que era un camarógrafo de alguna de las producciones en las que participa, no obstante, ella misma salió a confirmar que sí está saliendo con alguien, pero desmintió las versiones en las que se asegura que se avergüenza de su novio por no tener dinero.

Aleida Núñez no reveló el nombre de su nuevo novio. Foto: IG: aleidanunez

“Sí estoy saliendo con alguien y me trata como me gusta que lo hagan, por eso estoy con él, por eso y mucho más, ya saben que yo no ando con tóxicos ni patanes”, señaló Aleida Núñez, quien a su vez reveló que sigue manteniendo contacto con el empresario millonario Bubba Saulsbury pues más allá de su relación sentimental lograron entablar una buena amistad.

