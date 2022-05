Lis Vega se sinceró y reveló detalles de sus cirugías más íntimas

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la actriz y bailarina cubana Lis Vega se sinceró sobre sus cirugías más íntimas, ya que tiene una figura escultural de la cual se siente orgullosa.

Y es que a través de Instagram, la cubana suele compartir fotografías de ella con ropa ajustada y poses muy sensuales que son del agrado de sus seguidores quienes no dudan en llenarla de cumplidos.

Sobre sus glúteos, Vega respondió cuando se le cuestionó si eran naturales: "No, no son naturales, pero yo lo dije un día, que yo me puse puntas, yo siempre tuve pompas de abajo y me pusieron puntas" explicó que las "puntas" es un procedimiento para levantar los glúteos utilizando grasa.

"Yo nunca me hecho lipo, toda la vida he hecho ejercicio, estoy gracias a Dios muy bendecida porque tengo piernas" agregó la bailarina quien además puntualizó lo difícil que ha sido mantener su figura, pues hace 24 años fue fisicoculturista.

Por otra parte habló de su busto y reveló que se ha cambiado las prótesis en dos ocasiones, sin embargo, tuvo un incidente: "Con este busto tuve un problema grave que no me cicatrizaba y hasta me pusieron un injerto, me pusieron una prótesis de mujer con cáncer, de la mama derecha tuve 10 cirugías."

"Con lo único que cicatricé fue con el BICOM, que es un aparato que por dentro sella energéticamente y ya no tienes nada por dentro aunque tengas la cicatriz por fuera, eso fue lo que me sanó, el BICOM, es un aparato creo que alemán" agregó la cubana.

La talentosa bailarina agregó que hace 25 años se operó la nariz, y se sometió a una Bichectomía cuando trabajó en una película de Niurka y hace tres años se hizo un relleno de labios con ácido hialurónico.

