'A mí me va muy bien'; Lis Vega revela a qué le atribuye su éxito en Only Fans | VIDEO

Lis Vega es una actriz y bailarina cubana que gracias a su talento y belleza ha cautivado a miles de personas en todo el mundo, cuestión que le permitió adquirir mucha popularidad en OnlyFans, plataforma en la que decidió abrir su cuenta a raíz de la pandemia.

Pero lo que comenzó como un ingreso extra para solventar los gastos de ella y su familia, terminó volviéndose un verdadero trabajo, el cual le permite obtener jugosas ganancias a cabio de fotografías eróticas en las que muestra los mejores ángulos de sus considerables atributos corporales.

Por ello, en entrevista con 'De Primera Mano', la también cantante relató un poco de lo que ha significado su experiencia en Only Fans y cómo es que ha llegado a tener tanto éxito en el sitio de contenido para adultos.

De acuerdo con Lis Vega, la plataforma es como una revista, ya que en ella puede subir fotografías sensuales a cabio de que la gente pague una mensualidad, de manera que ambas partes, ella como host y sus seguidores como subscriptores, obtienen beneficios.

"Yo tengo muchos años siendo un sex symbol; hice la película de Niurka con un desnudo, he hecho novelas super de mujer fatal, o sea, es uno de los tantos personajes que he hecho en mi carrera como artista... que le presto mis emociones para crear, en este caso, un personaje de una mujer sensual y erótica", reveló Lis Vega.

Además, agregó que a sus 44 años siguen queriéndola contratar, por lo cual, no descarta el seguir apareciendo en las pantallas como la bella actriz que es.

En este sentido, Lis Vega aseguró que no le teme al paso de la edad, ya que en realidad, ve con felicidad la trayectoria que la logrado hasta este momento, resaltando que está en el mejor momento de su vida.

"Estoy en el mejor momento de mi vida, me siento plena y no tengo a quien darle explicaciones, soy libre de cuerpo, mente, alma y espíritu", expuso la exvedette.

Lis Vega añadió que entre sus planes no está el tener una pareja, aunque eso no significa que no salga con amigos o que no tenga una vida plena; "soy muy feliz, amo mi soltería y mi libertad", concluyó.

