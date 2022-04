Lis Vega cerrará su página de OnlyFans por esta razón | VIDEO

La actriz y bailarina cubana, Lis Vega ha cautivado a miles de personas gracias a su belleza y talento, especialmente desde que decidió abrir su cuenta de OnlyFans.

Fue por temas económicos durante la pandemia cuando la cubana decidió abrir su cuenta con contenido exclusivo: "no podía trabajar, no solamente abrieron, ya después se fue la pandemia y abrieron y yo no podía todavía salir" dijo Lis.

La cubana habló sobre su cuenta de OnlyFans. | FOTO: Instagram @lisvegaoficial

Asimismo, aseguró que es muy costoso vivir en Miami y que además, no contaba con papeles. En este sentido, también sorprendió en su momento la decisión de sumarse a esta plataforma, pero puntualizó que para quien ya hizo tres portadas de revistas para caballeros, OnlyFans "es nada" y un camino para generar ingresos.

¿Cerrará su cuenta de OnlyFans?

No obstante, Vega descartó cualquier tipo de colaboraciones o videos privados: "no es de pornografía mi contenido, es erotismo y sensualidad con diferentes temáticas, o sea que van a ver lo mismo con diferente ropa."

Para la cubana, OnlyFans es como una revista online en donde comparte fotografías desnuda con diversas temáticas que pueden ser vistas únicamente por las personas que se encuentran suscritas.

Lis Vega opinó sobre Sabrina Sabrok. | FOTO: Instagram @lisvegaoficial

De este modo, Vega reveló que ya cerrará su cuenta en la famosa plataforma debido a que incursionará en HotGo, el servicio de streaming con contenido para adultos: "lo tengo que cerrar, lo tengo que cerrar porque bueno ya voy a hacer para HotGo" agregó la bailarina.

Por otro lado, negó colaborar con otras famosas como Sabrina Sabrok, sin embargo, dijo que respeta a todas sus compañeras y que además las admira por lo que se atreven a hacer: "porque aparte que son hermosas como una Noelia, como una Dorismar o sea me encanta lo que hacen porque hay que tener ovarios en un mundo donde la gente juzga tanto" concluyó la cubana.

