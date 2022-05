Lis Vega habla sobre la enfermedad que le impidió convertirse en mamá

Lis Vega es una actriz y bailarina cubana que gracias a su talento y belleza ha cautivado a miles de personas en todo el mundo, sin embargo, su lado más humano ha dejado al descubierto uno de sus más grandes sueños.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la actriz y bailarina habló de lo duro que fue tener que aceptar que no podría convertirse en mamá luego de que se le detectara endometriosis.

"En su momento fue muy duro porque lo busqué, hice tratamiento hormonal, fue muy duro porque el tratamiento también de endometriosis es un tratamiento donde te llega a los 36 años una menopausia" explicó la cubana.

Asimismo, habló de los efectos secundarios de dicho tratamiento, de los que destacó, la ausencia de menstruación, aumento de peso, depresión y cambios hormonales muy bruscos.

Lis reveló que en ese momento de su vida se apoyó de sus perros: "Tuve 50 mil perros y era de alguna manera, buscar por ahí el conducto, la falta que tenía yo de engendrar un hijo y traerlo a este mundo."

De igual forma, habló de que no asiste a terapia, sin embargo ella misma ha aprendido a conocerse y a trabajar en su salud mental a través de procesos de sanación, por lo que con este tema Lis trabajó específicamente en aceptar que en su vida no estaba el ser mamá.

No obstante, habló de su sobrina de cuatro años a quien adora y que además, se ha involucrado en su vida por el amor que le tiene. Es así que se le fueron quitando las ganas de ser madre pues aseguró que: "con todo lo que está pasando en el mundo, no me gustaría traer un hijo al mundo."

Sin embargo, la bailarina cubana no descarta adoptar en un futuro, pero aseguró que por ahora, está enfocada en su sobrina y quizá cuando se recupere económicamente, la adopción podría ser una opción.

