Pedro Armendáriz y su relación con la primera actriz que interpretó a Lily Monster

Pedro Armendáriz fue uno de los actores más reconocidos del Cine de Oro, que marcó una generación por sus interpretaciones, sin embargo, lo que pocos saben es que también destacó en la industria fílmica de Estados Unidos, en donde tuvo relación con bellas actrices, como la primera que interpretó al entrañable personaje de Lily Monster.

Armendáriz hablaba con fluidez tanto español como inglés y participó en producciones de Francia, España, Italia e Inglaterra, además de Hollywood, donde fue célebre por su trabajo en cintas como "Fort Apache" (1948), "We Were Strangers" (1949), "The Torch" (1950), "Border River" (1954), "The Conqueror" (1956) y "Diane" (1956), entre otras.

Pedro Armendáriz con la primera Lily Monster

El actor, de padre mexicano y madre estadounidense, es recordado por sus actuaciones con bellas actrices del Cine de Oro, como María Félix y Dolores del Río, pero para muchos resulta extraño relacionarlo con mujeres extranjeras, como es el caso de Yvonne De Carlo, canadiense que también triunfó en Hollywood.

Yvonne de Carlos y Pedro Armendáriz en "Bordes River".

Fue en la película "Border River", de 1954, que Armendáriz y la actriz coincidieron, él con el papel de el General Callejas, y ella como Carmelita Carias. En algunas páginas dedicadas a la época dorada de la cinematografía nacional, han sido recordadas algunas fotografías en las que se puede ver a ambos actores y se observa su buena química en la pantalla grande.

La historia de la cinta cuenta como el mayor Mattson intenta desesperadamente salvar a su ejército, por lo que roba un cargamento de oro y se dirige a la frontera con México para intercambiar con el General Calleja (Armendáriz) oro por municiones. Pero, antes del trueque tiene problemas con el Barón Von Holden, asesor militar y con Carmelita (De Carlo).

¿Quién era Yvonne de Carlo?

Margaret Yvonne Middleton nació en Vancouver, Canadá, el 1 de septiembre de 1922, fue conocida como Yvonne De Carlo, y recordada por haber interpretado a Séfora en la película "The Ten Commandments" (1956) y por el personaje de Lily Munster en la serie "The Munsters" (1964-1966).

De niña recibió clases de danza y abandonó la escuela secundaria para trabajar en clubs nocturnos y teatros locales. Su pasión por el baile continuó cuando se mudó con su madre a Los Ángeles. Paramount Pictures la contrató en 1942, y fue entonces cuando adoptó el apellido de soltera de su madre.

De Carlo interpretó en sus inicios pequeños papeles en producciones cinematográficas como "Ruta a Marruecos" o "Por quién doblan las campanas", Sin embargo, la fama no llegaría sino hasta 1945, por medio de la película "Salomé, la embrujadora".

Debido a dificultades económicas, Yvonne decidió aceptar el papel de Lily, la madre vampires en la serie televisiva "The Munsters" a mediados de los sesenta. Pese a que el show sólo se grabó durante dos años, tuvo un gran éxito y llegó a convertirse en una serie de culto.

Yvonne De Carlo tuvo un gran éxito con su personaje de Lily Monster. Foto: Especial

