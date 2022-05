¿Romance en "Hoy"? Raúl Araiza aclara si siente atracción por Manelyk González | VIDEO

"Las estrellas bailan en Hoy" arrancó en medio de rumores sobre un romance entre Manelyk González y el conductor estrella del matutino Raúl Araiza, algo que generó gran alboroto entre los fans de ambos pues, incluso, se ha asegurado que ya planean tener su primera cita.

El periodista de espectáculos Alex Kaffie fue quien reveló la atracción que existe entre Raúl Araiza y la exintegrante de "Acapulco Shore", en su columna de El Heraldo de México detalló que "se les eriza la piel cada que están cerca" y ya habrían intercambiado teléfonos para una cena romántica.

La influencer fue cuestionada al respecto en un encuentro con los medios y negó que existiera un romance; además, recalcó que se encuentra soltera y que en sus planes no está tener una pareja por el momento, mucho menos con sus compañeros de trabajo.

"No sé, me estoy enterando, ¿cómo? ¿le gusto? Pues no lo culpo, soy encantadora, ¿qué más te puedo decir? Estoy soltera, pero no quiero compromisos y menos con mis compañeros de trabajo, y eso incluye a todos, a todos", dijo la polémica influencer.

"Sí está guapa"

Raúl "El Negro" Araiza había evitado ser cuestionado sobre el supuesto romance con Manely González, sin embargo, durante la sección "De qué me hablas" del matutino aclaró que no existe una relación entre ellos aunque admitió que se trata de una mujer hermosa.

“No sé de dónde salió, es mentira. Sí está guapa, claro, se me hace una mujer muy bella. Ella un día vino aquí y me dijo: ‘yo soy tu fan’ y le digo: ‘yo de ti, de Acapulco Shore’’”, fue lo que habían dicho en su primer encuentro.

El conductor detalló que planean tenerla como invitada en “Miembros al aire” y recalcó en que sólo existe una relación de trabajo entre ellos: “Se me hace muy bella, muy guapa, pero no hay nada. Ahorita soy un alma en pena que va arrastrando cadenas”.

Aunque indicó que sí podría haber algo entre Manelyk González y su compañero de “Las estrellas bailan en Hoy”, Carlos Speitzer: “Con el Charly se me hace que sí puede chocar sus carritos”.

