Mariazel espanta a su hija al perrear hasta el suelo; así fue su reacción: VIDEO

Un momento bochornoso vivió la hija de Mariazel, después de que viera a su mamá perreando hasta el suelo en un coqueto baile que hacía para sus redes sociales. El cómico momento fue compartido por la conductora de deportes en su cuenta de Instagram, en donde recibió cientos de cometarios de sus más de 3.4 millones de seguidores.

La ex estrella de 'Me Caigo de Risa' es una de las famosas más activas en las redes sociales, ya que en sus cuentas oficiales de TikTok e Instagram comparte momentos junto a su familia y sobre todo sus mejores looks, con los cuales ha impuesto moda para prendas como shorts o faldas. Asimismo, suele subir bailes y divertidos videos, en los que demuestra que también es una experta para hacer reír.

Mariazel perrea y espanta a su hija

Esta vez, la originaria de España fue víctima de la comedia involuntaria, pues mientras ella estaba grabando un video bailando, fue interrumpida por su hija Laia, quien la vio de la peor forma. De acuerdo al clip que compartió en su cuenta de la plataforma propiedad de Meta, la coreografía tenía una parte en donde se tenía que agachar y mover los glúteos; fue en ese momento que su pequeña abrió la puerta del cuarto y la encontró en esa posición.

"Cómo cuando quieres ser TikToker pero eres mamá!", colocó la también actriz, a quien se puede ver sorprendida después de que su hija cerrara la puerta apresuradamente. Posteriormente, Mariazel no aguanta la risa y comienza a soltar algunas carcajadas, reaccionando de esta forma al momento cómico que vivió con Laia.

"Jajajajaja soy fan", "Pensé de principio que se rompería tu pantalón" y "Laia salió traumada de esa habitación", son algunos de los cientos de comentarios que dejaron sus fanáticos en la publicación de Instagram, la cual ya llegó a 136 mil "me gusta". Con este video, Mariazel vuelve a demostrar que a pesar de que es una mamá muy moderna, suele tener estos imprevistos con su pequeña.

La actriz y conductora llegó de España a México y comenzó a trabajar en programas como 'Está Cañón', con Yordi Rosado, y '¿A Quién le vas?', después se especializó en los deportes con emisiones como 'Más Deporte', 'Yarda' y actualmente en TUDN, no obstante, es recordada por su participación en 'Me Caigo de Risa', de la cual tuvo que salirse tras varios años de ser una de las favoritas.

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO: