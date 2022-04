Marisol González presume figura con entallado body color piel: FOTOS

Marisol González, conductora de 'Tu cara me suena', se lució este viernes al vestir un entallado body color piel con el que presumió su espectacular figura. En redes sociales la ex reina de belleza se llenó de cientos de comentarios halagadores por parte de sus fans, así como miles de "likes" por su atrevido look, con el cual demostró que no es necesario enseñar mucho para verse sensual.

La originaria de Torreón, Coahuila, comenzó su carrera después de ganar Nuestra Belleza México y representar al país azteca en Miss Universo 2003. En 2005 hizo su debut como actriz en la telenovela 'Contra viento y marea', sin embargo, tres años después decidió dedicarse al periodismo deportivo y a la conducción de programas de televisión.

Marisol González se luce con body completo

González, de 39 años, regresó a la televisión para ser presentadora de 'Tu cara me suena', esto después de una temporada de estar lejos de los reflectores. Gracias su participación en el programa, la ex Miss México se ha vuelto muy activa en sus redes sociales, siendo Instagram una de sus favoritas, pues ahí actualiza a sus seguidores sobre sus actividades profesionales y un poco de su vida privada.

Marisol González luce espectacular Foto: IG @marisolglzc

Fue este viernes cuando Marisol compartió con sus más de 2.3 millones de seguidores una serie de fotografías en las que presumió su figura en un entallado body completo de color piel con aplicaciones en plata. La pieza que modela su silueta a la perfección, la combinó con unos tacones en tono nude que hicieron el match ideal para verse espectacular y elegante.

" Viernes y ….. ?!?! ¿ Cómo andamos de humor?", colocó la ex conductora del programa 'Hoy' en la descripción de la publicación en la que recibió más de 10 mil me gusta y cientos de comentarios halagadores como "Guapisima", "Divina" y "eres hermosa", entre muchos otros de sus fans y colegas como Yanet García, quien también fue parte del matutino de Televisa.

Marisol González posa con un body completo Foto: IG @marisolglzc

Con estas fotos, Marisol González vuelve a demostrar que es una conocedora de moda y que además es arriesgada al usar un body completo. Asimismo, las imágenes son la prueba de que aún posee esa silueta de impacto que la llevó a representar a México en un certamen de belleza internacional.

Marisol impone moda Foto: IG @marisolglzc

SIGUE LEYENDO:

Desde el camerino, Marisol González enciende las redes con ajustado vestido negro