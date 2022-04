Desde el camerino, Marisol González enciende las redes con ajustado vestido negro

La guapa conductora Marisol González sorprendió a sus millones de seguidores con una nueva publicación de Instagram con la que confirmó una vez más que es la mujer más guapa y que tiene una de as figuras más envidiadas del medio, por lo que no dudó en presumirla con un ajustado vestido.

En pocos minutos el video superó los miles de me gustas, pues muestra a Marisol González modelando su precioso vestido negro y unos tacones de infarto con los que encendió las redes; mientras que sus fanáticos no dejaron pasar la oportunidad para dejar comentarios como "hermosa", "te ves espectacular" y "me encantas".

Sin embargo, por presumir su espectacular silueta de reloj de arena, la conductora sufrió un terrible accidente que casi le cuesta el estilo, pues al pisar mal sus tacones se resbalaron y casi termina en el suelo. A pesar de ello, en todo momento mantuvo la enorme sonrisa y carisma que la caracterizan.

Danna Paola le pide a la gente que no tire “hate” por expresar su opinión

El video fue grabado desde el camerino, donde Marisol González observa su belleza en un espejo iluminado con focos y tras darse media vuelta para presumir su look y melena de envidia camina hacia la cámara. Para esta ocasión la famosa eligió un vestido corto y ajustado, además, por el diseño asimétrico dejó al descubierto uno de sus brazos, mientras que el otro está cubierto por una tela con transparencias y olanes fruncidos.

Finalmente, lució unas zapatillas de punta en color negro y con detalles que casi le cuestan el equilibrio. Por otro lado, llevó su cabellera XXL lacia y suelta, peinada solo con una raya en medio; mientras que para el maquillaje lució un look natural con unas pestañas de infarto y labial rojo con el que conquistó a todos.

"Aquí enseñándoles mi vestido... aunque al final casi me resbalo, jeje ¿Les gusta el look?", escribió Marisol González para acompañar su publicación.

SIGUE LEYENDO

Héctor Parra desarrolló una nueva afición en la cárcel; su hija Daniela revela los detalles

Mariana Echeverría sube fotografía en topless y manda HERMOSO mensaje de aceptación y amor propio: FOTO

Erik Rubín e integrante de Kabah viven romántico momento, ¿desata celos de Andrea Legarreta? | VIDEO