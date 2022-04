María León deslumbra con look casual para el fin de semana | FOTO

Una vez más la ex vocalista de Playa Limbo nos vuelve a impactar al compartirnos su outfit para este fin de semana. Donde nos dice que lo compartirá junto a su lomito mikaela, quien aparece al fondo esperando “las palabras mágicas va-mo-nos”.

Aunque se trata de una vestimenta casual, no es impedimento para que María León luzca su físico. Una blusa floreada de manga larga, desabotonada y amarrada al abdomen destacan su silueta muy bien definida.

Su pantalón vaquero que, si bien también es holgado, deja lucir su cuerpo, el cual se nota tiene horas de gimnasio y buena nutrición a las cual con disciplina se sujeta María León. Recordemos que además de ser cantante y actriz, también tiene formación de bailarina.

Sus seguidores se encienden en halagos

Tampoco podían faltar los comentarios de aprobación de sus seguidores, quienes no dejan alabar la actitud de María León. No cesan los emojis de amor y de pasión en la interacción que tienen con la también actriz. La foto ya supera los 23 mil me gusta en tan solo tres horas.

El lomito de María León, mikaela también tiene su perfil de Instagram. Ya cuenta con más de 11 mil seguidores, es sus fotografías se muestra al lado de su mami humana, donde ambas destilan amor.

Otra foto que también desató la redes fue cuando María León presumió su look al estilo Selena, donde se dejo ver con un palazzo verde militar, el cua mostraba, en la parte más superior, un cruce muy sensual, por lo que quedó al descubierto su abdomen casi perfecto.

